T Business Akademija u Splitu: Dino Rađa i poznati ugostitelj podijelit će svoje priče

Hrvatski Telekom pokreće T Business Akademiju 2026, cjelogodišnji besplatni edukacijski program za poduzetnike, upravo iz Splita. Prvo od šest regionalnih događanja održat će se u srijedu, 25. ožujka u 12:30 sati u Tehnološkom parku Split (Dračevac 3D), a splitski i dalmatinski poduzetnici, obrtnici i vlasnici malih tvrtki dobit će priliku iz prve ruke saznati kako umjetna inteligencija, digitalizacija i kibernetička sigurnost mogu konkretno poboljšati njihovo svakodnevno poslovanje.

Što očekuje sudionike u Splitu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na splitskom događanju sudionici mogu očekivati panel-diskusiju „Iznad prosjeka: Kako razmišljaju oni koji pobjeđuju" u kojoj će legendarni Dino Rađa i uspješni poduzetnik Danijell Nikolla podijeliti svoje priče o uspjehu i razmišljanju koje vodi do rezultata.

Uz panel, na programu su tri stručna predavanja: o primjeni umjetne inteligencije za bolje poslovne rezultate, kibernetičkoj sigurnosti za poduzetnike te o poslovnoj konkurentnosti i otpornosti. Sudionici mogu sudjelovati i u nagradnoj igri s vrijednim Honor nagradama.

Sudjelovanje na događanju u Splitu je u potpunosti besplatno, a svi zainteresirani više informacija i mogućnost prijave mogu istražiti na poveznici: https://poslovni.ht.hr/t-business-akademija .

O Akademiji

T Business Akademija nastavak je i nadogradnja prošlogodišnje Akademije Poslovni START kroz koju je u 2025. prošlo više od 4.000 sudionika i 300 tvrtki diljem Hrvatske. Dok je prošlogodišnji program bio usmjeren na tvrtke u počecima poslovanja, novo izdanje širi fokus na sve poduzetnike koji žele digitalnu nadogradnju, od onih koji tek kreću do etabliranih. Program obuhvaća šest edukacija uživo u šest gradova, preko 20 webinara i digitalnih sadržaja za samostalno učenje, cjelogodišnji mentorski program za odabrane tvrtke te natječaj za najbolju poslovnu ideju s nagradom od 5.000 eura.

Sadržaj cijelog programa organiziran je oko tri okosnice: primjena umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju, digitalizacija poslovnih procesa i kibernetička sigurnost. Uz to, Akademija tijekom godine pokriva i teme poput fiskalizacije 2.0, EU fondova za digitalizaciju, produktivnosti te financijske pismenosti, s konkretnim alatima i primjerima prilagođenima hrvatskom tržištu.

Partneri programa

Program se provodi u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK) kao institucionalnim partnerom, Zagrebačkom školom ekonomije i managementa (ZŠEM), Halpetom, Zagrebačkom bankom, Croatia Osiguranjem te Honorom. Stručne sadržaje isporučuju HT-ovi i Combisovi stručnjaci te niz vanjskih predavača i mentora.