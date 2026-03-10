Svjetski, a naše: na Klinici za bolesti srca i krvnih žile provode zahvate među prvima u Europi

U splitskoj bolnici, točnije na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a (na Križinama), pohvalili su se posebnim zahvatom. Četiri dana nakon što je tim Klinike uspješno izveo 'perkutanu implantaciju trikuspidalnog srčanog zaliska', operaciju koja je trajala tri sata, pacijentica starije životne dobi jučer je puštena na kućnu njegu! A činjenica je, naglasili su tijekom konferencije za medije, kako se ovakav složeni zahvat provodi u malom broju bolničkih centara u svijetu (prvi su u Hrvatskoj izveli taj zahvat, a nakon bolnice u Barceloni drugi u Europi) te omogućuje liječenje visokog rizičnih bolesnika...

Prvi zahvat ove vrste u Hrvatskoj i regiji

- Velika mi je čast i zadovoljstvo objaviti da smo prvi u Hrvatskoj i regiji ugradili pravi srčani zalistak koristeći krvožilni sustav, znači bez otvaranja prsnog koša, na desnu stranu srca gdje inače postoji ventil koji osigurava pravilan protok krvi. Kod ljudi kod kojih taj ventil ne funkcionira ugradnja ovakvog zalistka, koristeći periferne krvne žile, omogućava ponovni povratak kvalitete života i dugoročno smanjenje učestalosti dolaska u bolnicu. Rezultat je to dvije i pol godine intenzivnog rada gdje je naš tim za strukturne intervencije zapravo ima najveće brojke u RH u smislu popravljanja perkutanim putem, dakle bez otvaranja prsnog koša. Ovaj zahvat je novitet u svijetu, radi se zadnjih godinu dana nakon provedenih prvih velikih studija koje su pokazale učinkovitost korištenja takvog zalistka. Rezultat je to ogromnog znanja, truda, nadarenosti i entuzijazma osoblja, ali i logističke podrške ravnateljstva - naglasila je predstojnica Klinike Darija Baković Kramarić, dodajući kako 'tzv. srčani tim mora procijeniti je li pacijent pogodan za takvu vrstu intervencije, a radi se uglavnom o pacijentima kod kojih nije moguće adekvatnog kirurškog liječenja'.

Razvijaju se i druge napredne minimalno invazivne metode

- U KBC-u Split imamo mogućnost izvoditi 3D rekonstrukcije i čak 3D printanje anatomskih modela pacijenata. Tako možemo unaprijed simulirati proceduru i maksimalno povećati sigurnost i učinkovitost zahvata. U splitskoj bolnici razvijamo i druge napredne minimalno invazivne metode - kazao je intervencijski kardiolog i član tima Andrija Matetić.

Pacijenti više ne moraju na liječenje u inozemstvo

Njegov kolega Mislav Lozo je kazao kako se u KBC-u Split 'od srpnja 2025. provodi i posebna metoda liječenja pacijenata s kroničnom tromboembolijskom plućnom hipertenzijom'.

-Naši pacijenti su zbog tog zahvata morali ići u Austriju, Njemačku ili Francusku. Danas to mogu napraviti u Splitu. Izveli smo već 15 uspješnih procedura bez komplikacija. Ovim putem zahvaljujemo vodstvu klinike i bolnice na podršci, a i šaljemo poruku našim pacijentima da se s povjerenjem mogu obratiti u naš centar, da nema potrebe za inozemnim rješenjima.