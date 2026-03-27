Svjedoci prošlih vremena nestaju iz srca Splita. Uklanjaju se posljednje telefonske govornice

U Splitu se u posljednjim danima postupno uklanjaju posljednje telefonske govornice iz središta grada, znak jednog potpuno drugačijeg vremena koje polako nestaje iz urbanog pejzaža. Nekada nezaobilazne za komunikaciju prije pojave mobilnih telefona, ove male kabine danas su najčešće prazne, rijetko korištene i uglavnom prepoznatljive samo starijim generacijama ili slučajnim prolaznicima.

Telefonske govornice nekoć su bile simbol povezanosti i svakodnevnog života u gradu. Kroz njih su prolazile stotine razgovora – od hitnih poziva do spontanih druženja prijatelja, a bile su i nezaobilazna točka u trenucima kada mobiteli nisu postojali.

Danas, kada gotovo svatko u džepu nosi mobitel, govornice su postale gotovo muzejski artefakt, svjedoci prošlih vremena. Njihovo uklanjanje izaziva nostalgiju kod starijih Splićana, ali i zanimanje kod mlađih koji ih poznaju tek iz priča ili rijetkih fotografija.

Grad Split se, kao i mnogi drugi gradovi u svijetu, tako oprašta od jednog elementa svoje urbane povijesti, dok se prostora koji su nekada služili za javnu komunikaciju preuređuju ili zamjenjuju novim funkcionalnim sadržajima. Telefonske govornice, iako nestaju fizički, ostaju simbol vremena kada je komunikacija bila sporija, ali možda i osobnija.

Uklanjanjem posljednjih kabina, Split zatvara jedno poglavlje svoje svakodnevne urbane povijesti, ostavljajući prostor za nove tehnologije i način života koji danas uzimamo zdravo za gotovo.