Svinjogojac pronašao "lutku" u zemlji, a onda su se prstići pomaknuli: Stravičan zločin o kojemu bruje svjetski mediji

U indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, u okrugu Shahjahanpur, svinjogojac Shyam Babu pronašao je novorođenu djevojčicu zakopanu u blatu pokraj rijeke. U početku je mislio da je riječ o lutki, no kad se približio, vidio je da se maleni prsti pomiču.

“Prišao sam bliže i osjetio otkucaje srca. Shvatio sam da je dijete živo… Netko je zakopao bebu”, ispričao je za CNN.

Policija i mještani odmah su iskopali dijete i prevezli ga u bolnicu. Liječnici su otkrili da je djevojčica, stara oko 15 dana, imala tešku sepsu i respiratorne probleme. Osoblje ju je nazvalo Pari, što na hindskom znači “anđeo”.

“Brinuli smo se o njoj kao o vlastitom djetetu”, rekao je pedijatar dr. Rajesh Kumar.

Unatoč naporima liječnika, Pari je preminula nekoliko dana kasnije.

“Bilo je teško isključiti monitore i pustiti je da ode. Mi smo bili njezina obitelj”, rekla je medicinska sestra Sarita Singh.

Moguće da su je ubili jer je - žensko

Istraga je pokazala da su mogući motivi zločina pokušaj prikrivanja poroda, deformacija prstiju ili činjenica da je dijete bilo žensko.

“Nikad nisam vidio da se to dogodi dječaku… da bude ostavljen sam i napušten”, izjavio je dr. Kumar.

U Shahjahanpuru, prema popisu iz 2011., na 1.000 muškaraca dolazi tek 872 žena, što odražava duboko ukorijenjenu rodnu neravnotežu i diskriminaciju. Aktivisti upozoravaju da se u Indiji još uvijek prakticiraju spolno selektivni pobačaji i čedomorstva djevojčica, unatoč državnoj kampanji Beti Bachao, Beti Padhao (“Spasi djevojčicu, obrazuj djevojčicu”).

“Ljudi izgovaraju taj slogan, ali ga nitko ne slijedi. Postao je prazna fraza”, rekla je sestra Singh.

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, Indija danas ima gotovo 46 milijuna “nestalih žena”, žrtava rodne diskriminacije. Babu, koji je djevojčicu pronašao, kazao je da je želio brinuti o njoj:

“Moja supruga je rekla da je donesem kući. Radio bih više, uzdržavao bih je. Nikad ne bismo naudili svojoj djeci. Izvadio sam je iz zemlje – ali se vratila natrag u nju.”