Svima stižu pametna brojila za struju

Cijela zemlja prelazi na pametna – digitalna brojila za struju. Trošak zamjene je besplatan, a trenutačno ih je Ugrađeno više od milijun. Nova, pametna brojila omogućavaju, kažu iz HEP-a, jednostavnije i daljinsko očitavanje potrošnje, ali i uštedu, budući da će napredno mjerenje omogućiti Upravljanje potrošnjom i bolje vlastito optimiziranje potrošnje struje. Sam postupak zamjene, tvrde tehničari, nije zahtjevan i traje svega 20-ak minuta. Zamjena se provodi istodobno na cijelom području Hrvatske.

"A tu imamo jako puno problema kod potrošača zato što se ta očitavanja ne rade tako redovito - svakih šest mjeseci, nego bude po nekoliko godina. Onda ljudi dobiju jako veliki račun, a zastare godinu dana, pa ljudi to ne znaju pa ih onda hvata panika jer su to na tisuće eura računi. Tako da sada tih problema više ne bi smjelo biti. Znači, ako se svaki mjesec očitava, onda ćemo imati svako mjesečnu potrošnju", kazala je Ana Knežević, predsjednica hrvatske udruge.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na mjesec se zamijeni gotovo 40 tisuća brojila, a do kraja 2029. HEP će u svim domaćinstvima ugraditi pametna brojila. Sve o velikoj promjeni iz HEP-a saznao je reporter RTL-a Danas Marko Šiklić u razgovoru s Danijelom Žajom, direktoricom sektora za mjerenje i podršku tržištu.

Koliko ste do sada ugradili pametnih brojila u Hrvatskoj?

Trenutno je ugrađeno nešto preko milijun pametnih brojila. To nisu samo brojila na obračunskim mjernim mjestima kategorije kućanstvo, nego i obračunska mjerna mjesta kategorije Poduzetništvo, gdje smo praktično već pred ciljem. Praktično su sva brojila zamijenjena.

Što donose nova brojila?

Niz prednosti, a ona najvažnija za naše kupce kategorije kućanstvo je što nema više akontacijskih rata, procjena potrošnje, nego se radi o mjesečnim računima. Mjesečno se brojila kroz sustav daljinskog očitavanja očitavaju i mjesečno se izdaju računi. Što onda dalje omogućava našim kupcima da bolje upravljaju svojom potrošnjom, da znaju točno u tom obračunskom razdoblju, koliko su potrošili i kako eventualno korigirati svoju potrošnju.

Pretpostavljam da će onda i vama biti lakše mjeriti opterećenje mreže i potrošnju?

Apsolutno. Niz je prednosti koje distribucija ima na temelju tih brojila jer mi vrlo lako sve te podatke koje prikupimo koristimo dalje za planiranje investicija za bolje upravljanje mrežom i sigurnost opskrbe električnom energijom u cjelini.

Kolika je ukupna vrijednost investicije?

Ukupna vrijednost investicije su financirane iz sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka je 286 milijuna eura.

Kada planirate da će sve biti gotovo. Hoće li biti do 2029.?

Razdoblje projekta završava 30.06.2026. godine. Do tada planiramo da bi bilo negdje milijun i 600, milijun i 700 tisuća naprednih brojila u mreži. Mi nastavljamo dalje istom dinamikom i tom dinamikom od nekakvih četrdesetak tisuća brojila mjesečno do kraja 2029. se nadamo da bismo završili cijeli projekt.

Koliko je ukupno brojila koje treba zamijeniti?

Ukupno je u distribucijskoj mreži nešto preko 2,6 milijuna obračunskih mjernih mjesta.