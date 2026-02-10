Close Menu

Svijet ekstremnih sportova u šoku, poginuo svjetski prvak: Nije mu se otvorio padobran kod Mont Blanca

Francuski ekstremni sportaš Pierre Wolnik (37), dvostruki svjetski prvak u letu u wingsuit odijelu, poginuo je tijekom skoka u masivu Mont Blanca nakon što mu se nije otvorio padobran

Svijet ekstremnih sportova zavijen je u crno nakon tragične smrti Pierrea Wolnika, jednog od najpoznatijih i najuspješnijih wingsuit letača današnjice. Prema informacijama koje prenose strani mediji, Wolnik je stradao tijekom skoka iz helikoptera na području masiva Mont Blanc u francuskim Alpama.

Do nesreće je došlo prilikom rutinskog, ali iznimno zahtjevnog skoka u wingsuit odijelu, kada se nakon slobodnog leta nije aktivirao padobran. Unatoč brzoj intervenciji spasilačkih službi, 37-godišnjem sportašu nije bilo spasa.

Pierre Wolnik bio je dvostruki svjetski prvak u disciplini slobodnog leta u wingsuitu i jedan od najcjenjenijih sportaša u zajednici ekstremnih zračnih sportova. Njegovi letovi, snimani diljem svijeta, smatrani su vrhuncem tehničke preciznosti, hrabrosti i potpune kontrole tijela u zraku.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je snažne reakcije sportaša, saveza i zaljubljenika u ekstremne sportove, koji se od Wolnika opraštaju porukama sućuti i prisjećanjima na njegove letove koji su pomicali granice mogućeg.

Istraga o okolnostima nesreće je u tijeku, a francuske vlasti utvrđuju je li do kobnog ishoda došlo zbog tehničkog kvara ili drugih faktora.

Pierre Wolnik iza sebe ostavlja bogatu sportsku ostavštinu i reputaciju sportaša koji je živio za let, ali i čovjeka koji je nadahnuo brojne mlađe generacije da se okušaju u jednom od najopasnijih, ali i najimpresivnijih sportova na svijetu.

