Švicarska zabranila koncert hrvatskih izvođača: "U šoku smo i razočarani"

Koncert hrvatskih pjevača Miroslava Škore, Mate Bulića te Nenada Ninčevića i Hrvatskih ruža, koji se trebao održati 24. siječnja u Švicarskoj, službeno je otkazan nakon što su lokalne vlasti na dvjema lokacijama uskratile potrebne dozvole.

Organizatori iz CroNight Organizacije poručili su kako su nakon tri mjeseca pokušaja i pregovora bili prisiljeni odustati od događaja, unatoč velikom interesu publike i unaprijed dogovorenim terminima.

Prva zabrana: "Riječ je o političkom događaju"

Problemi su započeli u Bülachu, gdje je gradska uprava prvo zatražila popis izvođača, a nakon što je odobrenje već bilo izdano, iznenada je promijenila odluku.

"U kolovozu smo dostavili imena izvođača i nekoliko dana kasnije dobili potvrdu da je sve u redu s dozvolama. No samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo kojim nam otkazuju koncert, uz tvrdnju da se radi o političkom događaju za koji grad ne može jamčiti sigurnost", poručili su organizatori.

Istaknuli su i da su svi izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema političku pozadinu.

Ni veleposlanstvo nije pomoglo

Organizatori su potražili i pomoć hrvatske veleposlanice, koja je pokušala dogovoriti sastanak s predstavnicima grada i policije Bülacha. No, prema riječima organizatora, svi su odbili razgovor.

"Naglasili smo i da na tom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrirani i nikada nisu stvarali probleme", poručili su iz CroNight Organizacije.

Druga lokacija – druga zabrana

Nakon otkazivanja u Bülachu, odlučili su potražiti alternativu te su pronašli novu dvoranu u Bruneggu. Međutim, ni ondje nisu uspjeli.

"U utorak nas je kontaktirala policija Brunegga i oduzela nam dozvolu", navode organizatori.

"Veliki šok i razočaranje"

Nakon dvije odbijene lokacije, organizatori su objavili da su prisiljeni otkazati koncert.

"Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače", zaključili su.