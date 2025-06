Svi znamo za Pecine vokalne sposobnosti, no znate li u čemu je bio dvostruki državni prvak? "Natjecanja su bila posebna"

Plesni klub D'N'F iz Splita proslavio je 30 godina postojanja emotivnom večeri u klubu Porat, ispunjenom sjećanjima, suzama i plesom. Središnji događaj bio je premijerno prikazivanje dokumentarnog filma koji je evocirao tri desetljeća rada kluba, prikazujući arhivske snimke i iskrene izjave članova. Osnivač kluba, Vangel Likuševski, zahvalio je svima koji su doprinijeli uspjehu D'N'F-a, a njegove suze tijekom govora svjedočile su o dubokim emocijama. Proslava je nastavljena plesnom zabavom uz DJ program i atraktivan lip sync show, okupljajući više od 500 gostiju.

D'N'F je tijekom godina postao više od plesnog kluba – postao je zajednica i obitelj koja okuplja generacije plesača. Kroz svoj rad, klub je oblikovao plesnu scenu Splita i odgojio mnoge talentirane plesače koji su postigli značajne uspjehe na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Likuševski ističe da je ključ uspjeha kluba prijateljski odnos među članovima i predanost plesu kao načinu života.

D'N'F je također prepoznat po svojim digitalnim projektima poput D'N'F Kids TV i Čarobni animatori, koji su privukli milijunske gledatelje i dodatno proširili utjecaj kluba. Kroz ove projekte, klub je uspio približiti ples i najmlađima, promovirajući kreativnost i aktivan način života.

Povodom velikog rođendana splitskog DNF-a, razgovarali smo s nekoliko poznatih splitskih glazbenika.

Joško Čagalj Jole, pjevač

"Volim plesati i tako je došlo do ove priče. Ljubav i prijateljstvo nas je natjeralo, pravi smo prijatelji i lako je biti dobar prijatelj ovako jednom dobrom čovjeku. Uvijek se kaže da mora biti taj jedan koji nosi energiju udruge i neke organizacije. Tu je bio Vangel i on je sve gurao. Neka netko proba godinu dana radit, a ne 30 godina. Bilo je uspona u padova, ali on nikad nije želio da taj pad bude konačan. Gledali smo dokumentarni film, Vangel će još dugo biti tu, a vidim da ima i nasljednike. Kad se male ruke slože, sve se može. Čak smo i suzu pustili dok smo gledali dokumentarni film".

Tomislav Mrduljaš, direktor Melodija Jadrana

"Svih 30 godina se znamo. Ovo je nešto veliko i posebno i Vangel je čovjek koji ima dušu i čestitam mu na tome. Mora postojati velika ljubav da bi se išta ovdje postiglo, sjećam se vremena kad smo surađivali, bilo je to lijepo vrijeme, a on je ustrajao u tome i nikad se nije predavao. Ako imaš znanje i upornost, i onda čovjek uspije. Ovo što je Vangel uspio u 30 godina, teško je razumjeti. Toliko toga je napravio, raznovrstan je čovjek. Dokumentarni film bio je vrlo emotivan, vidi se kolika je ljubav utkana u sve ovo. Bilo mi je lijepo vidjeti neke stare scene kada su neki ljudi bili puno mlađi".

Marko Pecotić Peco, pjevač i nekadašnji istaknuti član DNF-a

"Od 1995. godine sam u DNF-u, znači od početka početaka. Vangel me prošle godine šokirao kada mi je rekao da je došlo 30 godina. Šokirao sam se, nisam mogao vjerovati. Bio sam prvak Hrvatske 1997. i 1998. godine. Natjecanja su bila posebna, nosila su puno emocija, strke, uvijek smo strahovali hoćemo li sve uspjeti napraviti na nastupu. Ovdje smo odrasli kako ljudi, naša druženja bila su nezaboravna.

Dokumentarni film relevantno je pokazao što se događalo 30 godina. Dovoljno vam govori podatak da su polaznici DNF-a danas svih struka, ja sam postao na kraju pjevač, a jedan moj prijatelj je svećenik. Sve to čini jednu raznovrsnost koju djeca trebaju osjetiti. Moj najbolji prijatelj Žuti je svećenik, jedan dan mi je došao i rekao da je dobio "poziv" i da ide. Rekao mi je da mi to ne može objasniti, a ja sam ga podržavao od prvog trenutka. Nismo se dugo vidjeli, bio je to jedan dirljivi moment, a ja sam ga zvao da mi bude krstitelj sinu. Bio je to jedan vrlo poseban i emotivan trenutak.

Svaka osoba za sebe mora naći nešto više, a sigurno je da smo mi zaglupili našu djecu sa stvarima koje će nama život učinit lakšima. Ne mogu reći da su prijašnja vremena bila bolja, ne, nisu bila bolja, a to dokazuju i ove snimke u dokumentarnim filmu. Svaki roditelj za svoje dijete želi najbolje, a ipak je dodatna draž života i ta teška vremena. Dijete danas samo treba malo potaknuti i sve će proživjeti što smo proživjeli i mi".