Svi pričaju o ovom videu, ima skoro 400 tisuća pregleda. Dalmatinka u Zagrebu mnoge nasmijala, neke i naljutila

Ako se netko pita kako izgleda sudar juga i sjevera u stvarnom životu – odgovor je stigao na Instagram, i to uz obilje smija, šlapa i centralnog grijanja.

Nora Ćurković, poznatija kao Zipsssy, na Instagramu već ima više od 100 tisuća pratitelja, a taj broj raste iz dana u dan zahvaljujući kratkim, britkim i pogođenim videima iz dalmatinske svakodnevice. Njezin posljednji video „Dalmatinci u Zagrebu“ u svega nekoliko dana skupio je gotovo 400 tisuća pregleda i izazvao lavinu komentara – od oduševljenja do laganog živčanog sloma.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U videu gledamo (i slušamo) razgovor Splićanke koja već neko vrijeme živi u Zagrebu i njezine majke iz Splita. Dijalog je toliko realan da bi se bez problema mogao voditi u bilo kojoj dalmatinskoj obitelji čim dite prijeđe Velebit.

„Di je pile materino?“

„Jel ti ladno?“

„Nije, grije centralno.“

„Danas me zamalo tri puta skupija tramvaj.“

Već tu je jasno – Zagreb je opasna zona.

Kako razgovor odmiče, situacija postaje sve ozbiljnija: nema sunca, magla se vuče po zavjesama, pas se nakon prve kapi kiše sam vraća doma jer mu se „ne da“, a Sljeme otpada jer se, citiramo majku, „može mislit šta se vidi od magletine“.

Vrhunac dolazi na kraju – klasični dalmatinski happy end:

„Doću ja brzo u Split.“

„E to san tila čut. Skuvat ću ti pašticadu, povedi i pasa.“

Komentari ispod videa eksplodirali su. Posebno su se javili Dalmatinci koji točno znaju o čemu se radi.

Jedan komentar sažeo je cijelu filozofiju juga: trauma je ići iza Velebita, grijanje u cijeloj kući je jedina svijetla točka, ali šlape, kanotjera i roštilj – to je život. A kad se ekipi sa sjevera pošalje slika s posla u studenom, sunce, vedro nebo i kratki rukavi, jasno je tko je tu psihički stabilniji.

Naravno, nije svima šala sjela. Javili su se i oni koji su u videu vidjeli prozivku Zagreba i sjevera, pa je krenulo klasično internetsko nadmudrivanje: ako je Zagreb tako grozan, zašto je pun Dalmatinaca?

Bez obzira na to, nema sumnje da u videima ove autorice nema ni zrna loše namjere!