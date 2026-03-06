Sveučilište u Zadru donijelo pravila o korištenju umjetne inteligencije

Sveučilište u Zadru donijelo je odluku o politici korištenja umjetne inteligencije kojom se uređuju načela, pravila i smjernice za njezinu primjenu u akademskom okruženju.

Iz Sveučilišta ističu kako umjetna inteligencija postaje jedna od ključnih tehnologija suvremenog digitalnog društva te ima sve veći utjecaj na obrazovanje, znanstvenoistraživački rad i profesionalne prakse.

Nova politika predviđa da se alati umjetne inteligencije koriste kao potpora poučavanju, učenju, istraživanju i upravljanju na Sveučilištu, ali uz poštivanje etičkih, pravnih, društvenih i pedagoških aspekata njihove primjene.

Naglašava se kako umjetna inteligencija može značajno unaprijediti obrazovne i istraživačke procese kada se koristi kao pomoć u razmišljanju, istraživanju i učenju. S druge strane, upozorava se da neprimjerena uporaba, osobito kada zamjenjuje ključne kognitivne aktivnosti umjesto da ih podržava, može narušiti obrazovnu svrhu visokog obrazovanja te utjecati na razvoj znanja, kompetencija i akademske odgovornosti.

Politikom korištenja umjetne inteligencije na Sveučilištu u Zadru utvrđuju se temeljna načela za odgovorno i transparentno korištenje tih alata u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima iz siječnja 2026. godine.