Sveučilište u Splitu nastavlja humanitarnu akciju Humano srce splitskog sveučilišta

Sveučilište u Splitu i ove akademske godine nastavlja humanitarnu akciju "Humano srce splitskog sveučilišta", u sklopu koje se svakog tjedna srijedom korisnicima prenoćišta za beskućnike Udruge Most osigurava večera.

Tradicionalna akcija ponovno je započela u srijedu, 21. siječnja, kada su večeru, koju je pripremio Studentski centar, korisnicima podijelili prorektor za nastavu, studente i poslovanje prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan te predstavnik studenata Tomislav Miličević, član Studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Uspješnost akcije ne očituje se samo u činjenici da je korisnicima osiguran topli obrok, nego i u prijateljskoj i opuštenoj atmosferi u kojoj su tijekom večere predstavnici Sveučilišta i domaćini zajedno pratili utakmicu hrvatske vaterpolske reprezentacije.

Voditelj Centra za beskućnike Mladen Božanić, koji trenutačno skrbi o 35 korisnika, izrazio je zadovoljstvo nastavkom akcije, istaknuvši kako se pokazala iznimno hvalevrijednom. Naglasio je da u akciji sudjeluju sve sastavnice Sveučilišta, i to financiranjem obroka te uključivanjem zaposlenika i studenata u posjete prenoćištu i podjelu hrane. Studentski centar dodatno sudjeluje pripremom i dostavom obroka.

Ovom akcijom, koja je na prijedlog rektora prof. dr. sc. Dragana Ljutića jednoglasno prihvaćena odlukom Senata, Sveučilište u Splitu želi pokazati da je pokretač ili aktivan sudionik društvenih zbivanja u lokalnoj zajednici, osobito onih usmjerenih na pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.