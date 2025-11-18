SVETINJA ponovo oduševila: moćna obrada “E, moj narode” objavljena uoči Dana sjećanja na Vukovar

Bend Svetinja, jedini Thompson Tribute Band koji vjerodostojno i autentično prenosi glazbeni izričaj Marka Perkovića Thompsona, objavio je svoju četvrtu obradu u nizu – emotivnu i snažnu izvedbu pjesme „E, moj narode“.

Obrada je premijerno predstavljena uoči Dana sjećanja na pad grada Vukovara, kao glazbeni čin poštovanja, sjećanja i ponosa prema žrtvi i hrabrosti hrvatskih branitelja i civila. S ponosnim pogledom u budućnost, osnaženi Vukovarcima koji su svoj grad u potpunosti obnovili iz ratnih ruševina, bend poručuje da i sada “uzmemo u ruke sudbinu i sreću”, te se potrudimo izgraditi bolji svijet, bolje društvo i zajednicu za našu djecu i mlade. “Sve što je vrijedno, stekli smo kao narod zajedno” – a u ovom je trenutku više od svega potrebno upravo to, zajedništvo.

Ovim izdanjem Svetinja nastavlja svoj iznimno uspješan niz: dosadašnje obrade – „Ako ne znaš što je bilo“, „Diva Grabovčeva“ i „Dobrodošli“ – skupile su milijune pregleda na YouTube kanalu, učvrstivši status benda kao jedne od najzapaženijih domaćih tribute senzacija posljednjih godina.

Bend je dodatnu potvrdu kvalitete dobio i od samog Marka Perkovića Thompsona, koji je pohvalio njihov rad, poželio da naprave vlastite pjesme, te im poručio da ostanu snažni i sabrani, složni u vremenu koje je pred njima. Članovima Svetinje to je, kako navode, „ogromna čast i poticaj da u svakoj izvedbi daju još više“.

„S ponosom možemo reći da se oko naše glazbe okupila snažna, vjerna i iznimno emotivna zajednica fanova diljem Hrvatske. Oni su naša najveća motivacija i razlog zbog kojeg u svaku izvedbu ulažemo sve što imamo. Obrada ‘E, moj narode’ za nas ima posebno značenje – želimo njome odati počast gradu heroju i svemu što njegova žrtva predstavlja - poručili su članovi benda.

Svetinja svoj koncertni niz nastavlja 6. prosinca, kada će nastupiti na Adventu u Baškoj Vodi u organizaciji grada. Bit će to prvi sljedeći susret s publikom nakon objave nove obrade, a bend već najavljuje atmosferu punu emocija, zajedništva i prepoznatljive energije.

Za više informacija o bendu, novim izdanjima i nadolazećim koncertima, posjetite službene profile Svetinja - Thompson Tribute Banda na društvenim mrežama i YouTube kanalu.