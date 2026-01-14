Svećenik se opet oglasio! U Dalmaciji blagoslovili više od 1.750 obitelji, a iznos priloga iznenadio i same: Objavili točnu brojku

Vodički župnik don Franjo Glasnović na svom je Facebook profilu objavio sažetak ovogodišnjeg Božićnog blagoslova obitelji i kuća u župi Vodice (2025./26.), uz podatke o broju pohoda, sudionicima i prikupljenim prilozima – kako je naveo – radi odgovornosti i transparentnosti prema zajednici.

"Bogu hvala na svemu što nam je dao i darovao. I ove godine smo imali dobro vrijeme, uz jedan dan kiše te smo sve stigli i uredno imali blagoslov", napisao je Glasnović.

U 14 dana obišli 25 područja župe

Prema objavi, blagoslov se provodio tijekom 14 dana na ukupno 25 područja župe, a obuhvatio je više od 1750 obitelji, među kojima je bilo i 30 novih.

"U 14 dana blagoslova u 25 područja župe pohodili smo mnoge obitelji. Blagoslovili smo nešto više od 1750 obitelji " naveo je župnik, dodajući: " U blagoslovu je blagoslovljeno i 30 novih obitelji".

U objavi je izdvojen i podatak o najvećoj ulici po broju obitelji.

"Najveća ulica je Zatonska s preko 210 obitelji s oko 800 stanovnika", stoji u objavi.

Šest svećenika, đakon i 18 pratitelja

U obilascima su, uz župnika, sudjelovali još šestorica svećenika i đakon: don Ivica B., don Božo Š., don Ivan P., don Mario K., don Šime P., don Tuna J. te đakon don Robert Maretić. U pratnji je, dodaje Glasnović, bilo 18 pratitelja – ministranata i mladih.

"U pratnji je sudjelovalo 18 pratitelja – ministranti i mladi", objavio je vodički župnik, zahvalivši svima koji su sudjelovali i pomogli: "Zahvaljujemo svećenicima, ministrantima, mladima koji su sudjelovali u blagoslovu i pomogli"

Objavljen i iznos priloga: 45.190 eura, 7.000 više nego lani

Posebnu pozornost u objavi izazvao je dio u kojem je župa navela točan iznos prikupljenih priloga vjernika.

"Radi odgovornosti i transparentnosti prema zajednici objavljujemo: od priloga vjernika je prikupljeno: 45.190.00 € eura. (7000 eura više nego prošle godine)", naveo je Glasnović.

Pritom je pojasnio i namjenu prikupljenih sredstava.

"Prilozi vjernika idu, sukladno financijskom sustavu Katoličke Crkve u RH koji je na snazi od 2000 godine, u župnu blagajnu za potrebe župe, pastorala, održavanje zgrada i uzdržavanje službenika i nagrade suradnicima koji pomažu u župi", stoji u objavi.

"Bilo je radosnih i smiješnih trenutaka, ali i onih kada je trebalo hrabriti"

Na kraju se Glasnović osvrnuo i na atmosferu tijekom blagoslova, ističući da je bilo i veselih, ali i emotivnijih trenutaka.

"U blagoslovu je bilo lijepih, radosnih i smiješnih trenutaka, kao i onih kada je trebalo tiještiti, hrabriti i snažiti i poticati na nadu i vjeru", poručio je.

Zaključio je blagoslovnom porukom: "Neka po Božjem blagoslovu na sve siđe blagoslov i njegova milost te ih prate u Novoj godini".