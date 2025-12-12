Svečanom Skupštinom obilježeno 30 godina rada Turističke zajednice Kaštela. Maršić: "Brojke su najbolji pokazatelj našeg predanog truda i rada"

Turistička zajednica grada Kaštela svečanom Skupštinom proslavila je 30 godina rada. U restoranu Nautilus u Marini Kaštela okupila je uzvanike s kojima je podijelila sretne trenutke ali i kroz retrospektivu događanja prisjetila tri desetljeća truda, predanosti i suradnje u razvoju turizma.

Na samom početku Joško Tranfić uz klavirsku pratnju Tončia Tranfića izveo je hrvatsku himnu te potom otpjevao skladbu ''Dođi u Kaštela'', posvećenu Kaštelima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dugogodišnji član Turističkog vijeća i Skupštine TZG Kaštela, Draško Babić, u uvodnom govoru prisjetio se samih početaka turizma u Kaštelima.

"Turizam u Kaštelima podijelio bih na dva dijela. Prvi je bio do Domovinskog rata kada je turizam u Kaštelima, manje-više, bio orijentiran na dva hotela, i to hotel Palace i hotel Resnik. Privatni smještaj tad je bio tek u povojima. Nakon Domovinskog rata privatni smještaj naglo buja dok nam hotelski stagnira. Spomenuta dva hotela su još uvijek u istom stanju u kakvom su bila pa se nadam kako će se uskoro nešto na tom polju i dogoditi. U 2010. godini imali smo 157 smještajnih objekata u Kaštelima, koja su ostvarivala 70 000 noćenja. Petnaest godina kasnije privatni smještaj ima 2044 objekta i ostvaruje 615 000 tisuća noćenja'', pojasnio je Babić.

U trideset godina rada Turističke zajednice grada Kaštela promijenile su se samo dvije direktorice, što govori o njihovoj predanosti radu. Babić se, također, osvrnuo i na hotelski smještaj te kazao kako on Kaštelima jako nedostaje, a nadodao je, kako se u svakom gradu pojave neki turistički problemi, tako i u Kaštelima, ali se isti pokušavaju uz zajedničku suradnju svih sudionika riješiti.

Svoje zadovoljstvo kontinuitetom rada i rastom turizma u Kaštelima nije krila direktorica TZ Kaštela, Nada Maršić koja se zahvalila prvoj direktorici TZ Kaštela, pokojnoj Dubravki Polić, koja je, kako Maršić ističe, udarila čvrste temelje TZ Kaštela.

"Imali smo kontinuitet u radu i jako dobru suradnju sa svim dionicima. Posebna zahvalnost ide mojim kolegama ali i Gradu Kaštelima te svim gradonačelnicima i suradnicima s kojima surađujemo dugi niz godina. Kaštela su poznata po velikom broju udruga koja sudjeluju u kreiranju turističke ponude kroz različite manifestacije. Prije 30 godina imali smo jako drugačiju situaciju što se tiče turizma, tek su osnovane Turističke zajednice te kroz trideset godina pokušavamo turizam donijeti na neki viši nivo te mislimo kako smo na dobrom putu. Kaštela su specifična, protežu se na sedam mjesta te imaju dugo priobalje što smo mi iskoristili u svoju korist. Jako puno ulažemo u sezonski turizam ali ulažemo i u zaobalje te nautički turizam koji nam dovodi turiste u predsezonu i posezonu'', istaknula je Maršić.

Na svečanoj Skupštini dodijeljena su i priznanja za izuzetan doprinos razvoju turizma u Kaštelima i to Gradu Kaštela, Marinku Jeriću (posmrtno), Dubravki Polić (posmrtno), TN Resnik, Marini Kaštela i Zračnoj luci sv. Jeronim te Muzeju grada Kaštela. Ovom prigodom direktorici Nadi Maršić dodijeljeno je priznanje za poseban doprinos razvoju turizma u Kaštelima koje joj je uručio gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

"Ovim putem svima nama čestitam 30 godina rada Turističke zajednice jer svi smo na neki način doprinijeli razvoju turizma u našem gradu. Posebne čestitke upućujem turističkim djelatnicima koji su svojim radom učinili Kaštela neprepoznatljivim. Bila mi je čast surađivati sa direktoricom s kojom sam realizirao niz projekata te se radujem suradnji i u budućnosti'', zaključio je Ivanović.

On se, također, dotaknuo nedostatka hotelskog smještaja ali i čestitamo Marini Kaštela koja je osvojila nagradu za najbolju veliku marinu u 2025. godini.

"Sve nas muči nedostatak hotelskog smještaja koji bi jako doprinio većem broju noćenja u našem gradu. Rak rana svih Kaštelana je hotel Palac koji je u privatnom vlasništvu te dugi niz godina kroz razgovore pokušavamo našoj kaštelanskoj ljepotici vratiti stari sjaj te se nadam kako ćemo ovaj put uspjeti u pregovorima'', pojasnio je Ivanović.