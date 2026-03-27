Svečanom dodjelom nagrada završen 12. Međunarodni kongres povijesnih gradova

Riječ je o jedinstvenom projektu u Hrvatskoj koji već dvanaestu godinu okuplja vodeće stručnjake iz područja turizma i arheologije povijesnih gradova. Kongres se održava pod geslom „Meet, share & build“, s ciljem poticanja susreta i umrežavanja stručnjaka, razmjene iskustava u promociji povijesnih gradova na domaćem i međunarodnom tržištu te razvoja novih, inovativnih turističkih proizvoda. Tema ovogodišnjeg kongresa je bila usmjerena na zaštitu i interpretaciju povijesnih atrakcija i lokaliteta, uz usporedbu s primjerima dobre prakse iz inozemstva. Kongres iz godine u godinu potvrđuje važnost suradnje i sinergije između stručnjaka, institucija i destinacija, uz poseban naglasak na uključivanje mladih i poticanje inovativnih ideja u valorizaciji kulturne baštine.

U okviru kongresa i ove godine se dodijelila međunarodna kulturno-turistička nagrada „Plautilla“, koja već devet godina prepoznaje izvrsnost i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima te u interpretaciji i promociji kulturne baštine. Dobitnici nagrade „Plautilla“ za 2026. godinu su:

Plaketa sa zlatnim znakom: Turistička zajednica grada Osijeka za projekt „Osječka vinska baština“

Plaketa sa srebrnim znakom: Klesarski obrt „Kameni otok“, Brač za projekt „Journey through stone“

Plaketa sa brončanim znakom: Cooltour d.o.o. za projekt „Soparnik cooking class“

Posebna pažnja posvećena je mladima – na završnoj svečanosti dodijeljena je i nagrada za inovativni turistički proizvod temeljem prijava studentskih projekata. Ovogodišnje dobitnice su Marta Šestanović i Ella Nicole Povh sa Sveučilišta u Splitu za projekt „Dioklecijanova tajna“, kojima je uručena zlatna plaketa i novčana nagrada u iznosu 750,00 eur.

Projekt se realizira uz podršku pokrovitelja i partnera: Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Cemex d.d., INA d.d., Hrvatske udruge povijesnih gradova, Perfecta Travel, Lavanda turist grupe, Javne ustanove u kulturi Zvonimir, Turističke zajednice grada Splita, Turističke zajednice grada Omiša, Turističke zajednice grada Trogira, Muzeja grada Splita, Arheološkog muzeja u Splitu te Općine Klis.

Večer je zaokružena i dodjelom zahvalnica predavačima i pokroviteljima/sponzorima a ugodnoj atmosferi pridonijele su izvedbe klape Tamarin te Magic wish duo.