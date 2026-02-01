Svečanog dočeka rukometaša u Zagrebu uopće neće biti?!

Sad ćemo popiti koje pivce, a onda jedva čekamo slavlje na dočeku!

Naglasio je to emotivni kapetan Ivan Martinović nakon što su naši rukometaši pobjedom nad Islandom 34:33 osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

Tog dočeka ne bi bilo da su naši izgubili od Islanda, a samo koju minutu nakon utakmice Grad Zagreb objavio je da doček, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, počinje u 16 sati na Trgu bana Jelačića, uz nastup Zaprešić Boysa i benda Hrvatske ruže. Vrlo je jasno gdje je odmah nastao problem...

Nakon ulaska naših u polufinale, kada je postalo vrlo izgledno da bi moglo biti dočeka i slavlja s navijačima, gradonačelnik Tomislav Tomašević nije želio odgovoriti na pitanje hoće li dopustiti nastup Thompsona, kojeg žele igrači, čija im je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" neslužbena himna. Objava Grada jasno je pokazala da nije odstupio od svojeg stava da Marko Perković više neće imati koncerte u Zagrebu dok je on gradonačelnik.

A onda je, u nedjeljno predvečer, krenula priča da igrači inzistiraju na dolasku Thompsona, pa i po cijenu toga da dočeka ne bude, barem ne u Zagrebu.

I kako su stvari stajale u nedjelju oko 20 sati, dočeka doista neće ni biti!

Naime, neslužbeno smo iz Saveza doznali da se sve uključene strane ne mogu dogovoriti i da velikog dočeka vrlo izvjesno neće ni biti, pišu Sportske novosti.