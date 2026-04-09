SVEČANO U SINJU U petak se otvara nova ulica i spomen ploča u čast hrvatskog branitelja

Sutra, Grad Sinj organizira svečanost otvaranja Ulice hrvatskog branitelja Ante Mandaca – Cige te otkrivanje spomen-ploče u njegovu čast, koje će se održati u petak, 10. travnja 2026. godine u Sinju kod Fantazije.

PROGRAM:

09:30h - Polaganje vijenaca, Groblje sv. Frane u Sinju

10:00 sati - Sveta misa zadušnica, Bazilika Čudotvorne Gospe Sinjske

11:00 sati - Svečano otvaranje ulice i otkrivanje spomen–ploče, Kod Fantazije

"Ante Mandac – Cigo bio je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Rođen je 17. lipnja 1961. godine u Sinju, a poginuo je 10. travnja 1992. godine u bitci za Kupres.

Za osobitu hrabrost i izniman doprinos u obrani Republike Hrvatske posmrtno je odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Spomenicom Domovinskog rata te Medaljom zahvalnosti „Pauk“.

Grad Sinj na ovaj način trajno čuva uspomenu na branitelja koji je svoj život ugradio u temelje slobode Domovine.

Imenovanje ulice njegovim imenom i postavljanje spomen-ploče predstavljaju trajni izraz zahvalnosti i poštovanja, ali i snažan podsjetnik budućim naraštajima na žrtvu hrvatskih branitelja.

Pozivamo suborce, prijatelje te sve građane Sinja i Cetinskog kraja da se pridruže ovom dostojanstvenom obilježavanju i zajednički odaju počast Anti Mandacu – Cigi, čije će ime zauvijek ostati utkano u povijest našega grada.

Navik on živi ki zgine pošteno", poručio je gradonačelnik Miro Bulj.