Svečano otvorenje izložbe „ET POST MORTEM VITA. Život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji“

Gostujuća izložba „ET POST MORTEM VITA. Život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji“ imat će u četvrtak, 9. travnja 2026. u 19 sati u Etnografskom muzeju u Splitu, Iza Vestibula 4.

Autori izložbe su kustosi Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split: Nikolina Uroda,Branka Milošević Zakić i Ante Alajbeg.

Na izložbi će biti predstavljeni nalazi pronađeni u grobovima 6. stoljeća na lokalitetu Greblje, smještenom na terasama sjeveroistočne padine brda Spas iznad Knina. Potaknuto slučajnim pronalaskom triju grobova prilikom izgradnje stambenog objekta 1964. godine, pokrenuto je istraživanje groblja autohtonog stanovništva i germanskih došljaka iz vremena Velike seobe naroda.

Istraženo je ukupno 218 grobova s 231 pokojnikom. Zabilježeni su nalazi dijelova nošnje (pojasne kopče, pređice, fibule, igle) i nakita (ogrlice, narukvice, naušnice). Na izložbi ćete moći, među mnoštvom zanimljivih nalaza, vidjeti i pozlaćene pojasne kopče germanskog stila, jedinstvene na području Hrvatske.

Predmeti germanskog i prvenstveno ostrogotskog stila pronađeni su isključivo u ženskim grobovima. Takvi luksuzni elementi odijevanja karakteristični su za vladajuće slojeve 6. stoljeća, a slične im nalazimo na području ostrogotske Italije, vizigotske Španjolske te među panonskim i italskim Langobardima tijekom 7. stoljeća. Pozlaćene, rovašene kopče ukrašene poludragim kamenom (almandinima), spadaju među najluksuznije kasnoantičke nalaze u Dalmaciji.

Ova izložba nam nedvojbeno ukazuje na etničku i kulturnu šarolikost kasnoantičkog Knina i čitave Dalmacije, a sama činjenica da uz pomoć ovih nalaza možemo pratiti značajne kulturne, društvene i etničke promjene neposredno prije nestajanja rimskog sustava u Dalmaciji, svrstava arheološki lokalitet Knin–Greblje među najznačajnija kasnoantička groblja u ovom dijelu Europe.

Izložba „ET POST MORTEM VITA. Život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji“ je organizirana u suradnji splitskih muzeja - Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i Etnografskog muzeja, a financirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon što je prvotno bila izložena u Kninskom muzeju, u Kaštel Belveder u Kninu, sada je svi ljubitelji arheologije i ostala zainteresirana javnost mogu posjetiti u Etnografskom muzeju u Splitu, gdje će biti dostupna do 9. lipnja 2026. godine.