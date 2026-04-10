Svečano otvoren Proljetni sajam cvijeća i bilja u Marini Kaštela

Marina Kaštela, prošlogodišnja dobitnica priznanja za najbolju veliku marinu u Hrvatskoj, ovog će vikenda poprimiti potpuno novo lice. Danas je počelo premijerno izdanje "Proljetnog sajma cvijeća i bilja", koje će do nedjelje okupiti ljubitelje hortikulture, profesionalne floriste i brojne izlagače. Po riječima organizatora ovo je početak jedne nove tradicije u Kaštelima.

Sajam je podijeljen na unutarnji prostor restorana Nautic te vanjski dio ispred caffe bara BavAdria, te je potpuno besplatan za sve posjetitelje, a osiguran je i besplatan parking.

Osim komercijalnog dijela, sajam ima snažnu edukativnu i socijalnu komponentu. Svoj rad i unikatne kreacije predstavit će učenici SŠ Braća Radić, korisnici centara Slava Raškaj i Juraj Bonači, te članovi Udruge za sindrom Down 21 Split.

Stručnjaci iz struke, poput Josipa Matkovića (Mozaik Hortikultura) i Lea Vidovića (Tulipa), najavili su kako će posjetitelji moći dobiti i konkretne savjete o brizi za biljke.

Na sajmu sudjeluje dvadesetak izlagača, od lokalnih snaga do gostiju iz kontinentalne Hrvatske:

Lokalni izlagači su Vrtni centar Geront, Duplančić Bećo svijet biljaka, M rich design, Pčelarstvo Jurić te Pčelarsko društvo Trogir, dok su gosti iz drugih regija Marpital studio (Daruvar) s lončanicama, Neem Land (Vinkovci) s eko-zaštitom za bilje, OPG Volgemuth (Sisak) sa sukulentima te OPG Jurić i Vrtlarstvo Bagić iz Kutine.

Na svečanom otvorenju sudjelovao je vlasnik Marine Kaštela Josip Berket, direktorica Marine Ivona Smoljčić, dožupan Stipe Čogelja te dogradonačelnik Kaštela Antonio Budimir.

Na samom početku okupljene je pozdravio kapetan Berket te zahvalio supruzi što ga je "nagovorila" na ovaj iskorak.

-Hvala svim sudionicima koji su sudjelovali u ovom sajmu i kad vidim toliko cvijeća ovdje u Marini, uz more, dobijem želju kupiti sve cvijeće koliko mi je lijepo. Još jednom zahvaljujem svima te se nadam kako ćete ovaj vikend uživati u našoj cvjetnoj Marini, kazao je Berket.

Direktorica Smoljić dotaknula se kompleksnosti organizacije sajma te isto tako istaknula kako ne bi bilo moguće sajam organizirati bez dobre organizacije te suradnje s udrugama i izlagačima.

-Splitsko-dalmatinska županija uvijek podržava ovakve projekte i jako lijepo je vidjeti današnju cvjetnu Marinu. Želim svima puno sreće u daljnjem radu a kupcima dobru i sretnu kupovinu, kazao je Čogelja.

Dogradonačelnik Budimir otvorio je sajam te izrazio svoje zadovoljstvo brojem izlagača.

-Nadam se kako će ovo postati jedna kaštelanska tradicija, naglasio je Budimir.

Publika je imala priliku uživati u glazbenom dijelu otvorenja Sajma, u bezvremenskoj ljepoti Vivaldijevog "Proljeća" u izvedbi Ansambla Splitskih virtuoza te u mladenačkoj i živahnoj izvedbi Akademskog pjevačkog zbora Sveučilišta u Splitu.

Sajam će biti otvoren u petak do 18 sati, u subotu od 10 do 18 sati i u nedjelju od 10 do 17 sati.