Svečano otvoren Festival tolerancije

U srcu Zadra, u povijesnoj Providurovoj palači, sinoć je svečano otvoreno 19. izdanje Festivala tolerancije. U gradu koji stoljećima svjedoči o susretima, suživotu i otvorenosti, okupljeni su zajedno poslali jasnu poruku: tolerancija je temelj svakog društva i nit koja povezuje ljude, kulture i generacije.

Festival, koji gotovo dva desetljeća promiče humanost, empatiju i dijalog kroz film, edukaciju i umjetnost, ove godine u Zadar dovodi više od 50 gostiju iz 15 zemalja, uključujući redatelje, umjetnike, preživjele Holokausta, diplomate i predstavnike međunarodnih kulturnih mreža. Povezujući lokalnu zajednicu s globalnom kulturnom scenom, festival ponovno potvrđuje kako umjetnost i dijalog mogu otvarati vrata razumijevanja i solidarnosti.

Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije istaknula je: „Festival tolerancije u Zadru nije samo filmski ili kulturni događaj, Festival je prostor dijaloga, sjećanja i zajedničke odgovornosti. U svijetu koji je sve jače polariziran, okupljamo umjetnike, mlade, preživjele Holokausta i predstavnike institucija da zajedno podsjetimo koliko su empatija, razumijevanje i kultura brige važni za našu zajedničku budućnost. Posebno sam ponosna što su Festival tolerancije i Zadar, kroz program Sound of Diversity, postali dio velike europske mreže gradova koji vjeruju da različitost obogaćuje, a ne razdvaja.“

Publici se obratio i kodirektor festivala Andrej Fric, ustvrdivši kako ovogodišnji Zadarski festival tolerancije dolazi u još mračnijem svijetu, u kojem ponovno odjekuje zveckanje oružja i raste podjela među ljudima. Istaknuo je da svatko može birati – ostati u vlastitom balonu ili sudjelovati u dijalogu, djelima i razmjeni mišljenja. „Pokušajmo mijenjati svijet od svoje okoline, jer samo tako možemo stvoriti slobodniji i tolerantniji svijet“, poručio je Fric.

Okupljene je pozdravio i stručni selektorski tim festivala – Boško Picula, Ivica Perinović i Snježana Tribuson koja je istaknula kako su pažljivo birali filmove koji tematski odgovaraju festivalu, ali su i kvalitetom iznimni. „Posebno se ponosimo činjenicom da su gotovo polovicu ovogodišnjeg programa režirale žene, što je rijedak i vrijedan primjer u filmskom svijetu.“ Picula je naglasio da svaki film nosi poruku tolerancije i podsjetnik kako svijet može biti bolji. „Ovo su trenuci da osjetimo ono najbolje u životu – biti čovjek prema čovjeku i uživati u umjetnosti po kojoj je Zadar poznat“. Ivica Perinović je posebnu zahvalu uputio predselektorici i umjetničkoj savjetnici Dini Pokrajac koja je „odabrala najbolja i tematski relevantna djela.“

Podršku festivalu pružio je i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Helena Beus, v.d. ravnateljica u svom je obraćanju istaknula kako Festival tolerancije već 19 godina promiče kulturu, dijalog i razumijevanje kroz umjetnost, te naglasila važnost življenja temeljnih vrijednosti EU u svakodnevnom djelovanju, osobito u izazovnim vremenima.

Andreas Capstack iz Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva, dugogodišnji partner festivala: „Osobno mi je veliko zadovoljstvo što mogu biti dio programa i veselim se sudjelovanju na panelu Tolerance Talks u ime britanske vlade, na kojem će se govoriti o izuzetno važnoj temi – sjećanju na holokaust i suzbijanju svih oblika antisemitizma“.

Anna Rich, predstavnica UNHCR-a Hrvatska izjavila je kako Festival tolerancije oduvijek uvijek promiče razumijevanje, suosjećanje i hrabrost da slušamo jedni druge. Zahvalila je cijelom timu festivala što je godinama važan partner UNHCR-u, pomažući da se čuju glasovi izbjeglica i pokazujući kako priče kroz film i umjetnost mogu graditi mostove umjesto zidova. „U ovim vremenima, događaji poput ovog podsjećaju nas na našu zajedničku ljudskost i snagu kulture; želim vam sadržajan i inspirativan festival“, zaključila je i je i proglasila 19. izdanje Festivala tolerancije otvorenim.

Uz govornike, otvorenju su prisustvovali gradonačelnik Šime Erlić, Dina Bušić, pročelnica za kulturu i Tihana Magaš, pročelnica za obrazovanje grada Zadra , diplomati, predstavnici kulturnih institucija, međunarodni partneri mreže Sound of Diversity, umjetnici, redatelji i predstavnici partnerskih gradova, kao i domaća publika i mediji. Sound of Diversity velika je europska mreža gradova i kulturnih institucija čiji je cilj ojačati ulogu lokalnih vlasti u promicanju različitosti, borbi protiv diskriminacije i uključivanju manjina. Projekt okuplja partnere iz 13 europskih zemalja, a financira ga Europska unija kroz Program Unije građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV). Kroz suradnju s mrežom Sound of Diversity, Festival tolerancije u Zadar dovodi međunarodni dijalog i europsku kulturnu perspektivu, naglašavajući ulogu grada kao središta solidarnosti, empatije i kulture brige.

Svečani dio otvorenja završio je projekcijom filma „Mlade majke“ / „Young Mothers“ belgijskih redatelja Jeana-Pierrea i Luca Dardennea, a večer je upotpunio koncert belgijskog pijanista Koste Jakića u punoj Koncertnoj dvorani Kneževe palače.

Festival tolerancije organiziraju Udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb i Centar nezavisne kulture – Kino Zona Zadar, u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, uz podršku Grada Zadra, UNHCR Hrvatska, HAVC-a, Ministarstva kulture i medija RH, Zadarske županije, nekoliko veleposlanstava te nacionalnih zaklada.

Partneri i financijski podupiratelji ne sudjeluju u odabiru filmova, niti partnerstvo podrazumijeva podršku sadržaju filmova ili iznesenim stavovima. Stavovi izneseni tijekom programa "Iza platna" osobna su stajališta sudionika te ne odražavaju nužno službene pozicije organizatora, partnera ili institucija koje predstavljaju.

Festival tolerancije Zadar 2025. održat će se od 22. do 25. listopada 2025. u Providurovoj i Kneževoj palači u Zadru.

Svi programi besplatni su i otvoreni za javnost.

Više informacija o programu i rasporedu dostupno je na: www.festivaloftolerance.com