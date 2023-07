SVEČANA VEČER U KAŠTELIMA Uz veličanstvenu glazbu proslavljeno 300 godina crkve sv.Ivana Krstitelja

Sinoć su Kaštelani i svi gosti koji su se zatekli na brcu u Kaštel Starom mogli uživati u ljetnom koncertu Hrvatskog glazbenog društva "Zrinski" Donja Kaštela.

U sklopu manifestacije "Kaštelanskog kulturnog ljeta", a uz potporu Grada Kaštela, Turističke zajednice grada Kaštela, TZ Splitsko-dalmatinske županije i tvrtke CorteCros, imali smo priliku uživati u Koračnici, nakon čega su se na pozornici pridružili i gosti, KUD 7 Kaštela i Ivona Mandić.

Ovaj koncert ujedno je i proslava velikog jubileja. Naime, župa sv.Ivana Krstitelja iz Kaštel Starog ove godine slavi 300 godina od posvećenja. Proslava ove značajne obljetnice započela je predavanjem pod nazivom "Crkva sv.Ivana Krstitelja, spomenik kulture" koje je održala prof. Ankica Babin uz nastup Hrvatskog pjevačkog društva "Bijaćka vila".

Svečano je bilo kroz cijeli ovaj mjesec kada su održani koncerti Ansambla Celeste i svečani koncert "Angelusi".

Večerašnji koncert u organizaciji HGD Zrinski i organizacijskog odbora župe sv.Ivana Krstitelja ujedno je i završni koncert proslave koja će se zaključiti centralnom proslavom obilježavanja Mučeništva sv.Ivana Krstitelja 29.kolovoza.

Nakon izlaska članova KUD 7 "Kaštela" koji su izveli stare splitske plesove, posjetitelji su mogli uživati u skladbama A.Klezmer Karnival i Over the Rainbow.

Over the rainbow najpoznatija je skladba iz Čarobnjaka iz Oza, a uz orkestar izvela ju je Ivona Mandić, pjevačica klape Štorija. Ivana je, također, otpjevala i You raise me up i Someone like you.

Članovi KUD-a počastili su nas izvedbom starih kaštelanskih plesova rvatsko kolo/Šotiš/Monfrina i Polka galop u aranžmanu Branka Šegivića.

A onda poslastica za sami kraj u izvedbi glazbara "Zrinsko" a uz pljesak publike uživali smo u Jamaican folk suite, Someone like you, The Blues brothers in concert te Jekyll&Hyde.