Sve zbog navodne USKOK-ove optužnice: Poznati Splićanin postaje ravnatelj važne zagrebačke gradske tvrtke?

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i v.d. ravnatelja USKOK-a Sven Mišković ovih dana planiraju podići optužnicu u aferi Hipodrom. Na njoj će se, kako su Nacionalu naznačili visoki pravosudni izvori, naći i Goran Đulić, čovjek od velikog povjerenja zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Tomašević u njega ima toliko povjerenja da ne samo da ga nije smijenio nakon što je ovaj uhićen, već mu je dao u ruke zadatak da upravo on odabere novog ravnatelja Ustanove Upravljanje sportskim objektima koji će zamijeniti Kostu Kostanjevića, kojem prijeti dugogodišnja zatvorska kazna te će morati vratiti najmanje 450 tisuća eura za koje se tvrdi da ih je uzeo na ruke, piše Nacional.

Zbog toga u USKOK-u još uvijek vjeruju da bi on mogao "propjevati" naknadno, kad se "suoči sa stvarnošću", i ipak teretiti moguće druge sudionike i nalogodavce kriminalne operacije izvlačenja novca iz gradske ustanove.

Finaliziranje optužnice priprema se već neko vrijeme, ali moguće je da će ona biti dovršena upravo u tjednu kada Grad Zagreb treba donijeti odluku o novom ravnatelju te ustanove. Kao troje kandidata s najvećim šansama Nacionalovi izvori iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima ističu donedavnu v.d. ravnateljicu Petru Krnjak Juranić, bivšeg člana Uprave Dinama Krešimira Antolića i Gordona Cerjana, aktualnog ravnatelja Sportskih objekata u Splitu.

Donedavno je kao glavni favorit slovio i Ivan Matasić, za kojeg kažu da ga gura SDP, ali i da je jedini dao program za sve četiri godine. Formalno, rok za odluku o novom ravnatelju istječe u utorak, 28. listopada…