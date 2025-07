Sve više slučajeva samoubojstava djece ima veze s internetom: "Nisam mislila da će to biti moje dijete"

Od danas u Ujedinjenom Kraljevstvu počinju vrijediti nova pravila koja bi trebala bolje štititi djecu na internetu, no mnogi su skeptični. Među njima je i Ellen Roome, čiji je 14-godišnji sin Jools 2022. godine počinio samoubojstvo, a sumnja se da je u to vrijeme gledao štetne sadržaje na internetu, piše Index.

"Uvijek mislimo: 'Meni se to neće dogoditi, ne mom djetetu'", rekla je Ellen dok sjedi u svom vrtu u Cheltenhamu. "Nisam mislila da će to biti moje dijete."

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Roditelji skepični

Jools je bio duhovit, bavio se borilačkim vještinama i već s 10 godina imao crni pojas u kung fuu. Bio je popularan i omiljen među vršnjacima. Ovaj vikend, njegovi školski prijatelji dolaze kod Ellen kako bi zajedno obilježili njegov 18. rođendan. Kuća je i dalje puna uspomena na njega – fotografije, mala drvena crvena jedrilica u vrtu s njegovim imenom ispisanim na boku.

Ellen je danas dio sve većeg broja roditelja u Ujedinjenom Kraljevstvu čija su djeca umrla nakon izlaganja štetnom internetskom sadržaju. Iako su nova pravila konačno stupila na snagu, ona i ostali roditelji upozoravaju da nisu dovoljna.

Prema novim pravilima, platforme s pornografskim sadržajem moraju uvesti "vrlo učinkovite" sustave provjere dobi, a algoritmi društvenih mreža moraju biti prilagođeni kako bi se spriječilo prikazivanje štetnih sadržaja djeci i mladima.

"Još uvijek postoje ogromne rupe. Nije sigurno", kaže Ellen. "Djeca su pametna, uvijek pronađu način kako zaobići ovakve kontrole."

"Internet je vrlo zlobno mjesto"

Ellen nije jedina koja sumnja da će nova pravila biti učinkovita. U omladinskom centru u Warringtonu, stotinjak kilometara dalje, grupa tinejdžera razgovarala je sa Sky Newsom o tome što sve viđaju na internetu. Kada su ih pitali jesu li naišli na štetan sadržaj, 17-godišnja Amy odgovorila je: "Više puta nego što mogu izbrojati."

Ryan, također 17, opisao je internet kao "vrlo, vrlo zlobno mjesto". "Ako misliš da ćeš naići samo na lijepe i jednostavne stvari, ulaziš vrlo naivno", rekao je. Čak i 12-godišnji Lucas kaže da on i njegov brat nailaze na jezik koji je "previše eksplicitan za djecu mojih godina".

Iako su nova pravila tek stupila na snagu, mnogi mladi u Warringtonu ne vjeruju da će se išta promijeniti. "Ako netko stvarno želi otvoriti račun za starije od 18, ništa ga neće spriječiti", rekla je 15-godišnja Freya.

S druge strane, ministar za tehnologiju Peter Kyle optimističniji je: "Ovo je najvažniji trenutak za sigurnost djece na internetu otkako je internet nastao", rekao je za Sky News. "Prvi put platforme moraju provjeriti koliko netko ima godina prije nego što mu omoguće pristup sadržaju. Ako taj sadržaj ipak dospije do djece, kazne će biti vrlo ozbiljne."

Zabrinutost oko funkcioniranja

Ofcom, britanski regulator za komunikacije, sada ima ovlasti izreći kazne do 18 milijuna funti ili 10 posto ukupnog prihoda platforme, a u težim slučajevima može i potpuno blokirati pristup stranici u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Međutim, ni ova rješenja nisu bez kontroverzi. Neki korisnici zabrinuti su za privatnost jer provjera dobi može uključivati provjere putem bankovnih podataka, osobnih dokumenata ili alata koji pomoću umjetne inteligencije procjenjuju dob.

Robin Tombs, direktor tvrtke Yoti koja razvija te alate, tvrdi da bi mu "posao propao" ako ne bi ozbiljno štitio podatke korisnika. "S vremenom će se ljudi opustiti i shvatiti da se ovo može raditi na siguran i reguliran način", rekao je.

No, postoji i zabrinutost da bi ova pravila mogla dovesti do kažnjavanja sve većeg broja tinejdžera. Marcus Johnstone, odvjetnik specijaliziran za seksualne delikte, smatra da zabrane neće spriječiti mlade da pokušaju doći do pornografskog sadržaja. "Svi u školi to gledaju, žele imati pristup. Ako ne mogu doći do toga na uobičajenim stranicama, otići će na ilegalne", kaže.

"Djeca i roditelji će primijetiti razliku"

U Ofcomu smatraju da nova pravila nisu samo tehnološko rješenje, već i pokušaj da se promijene društvene norme o tome što se smatra prihvatljivim online.

"Riječ je o tome kakva iskustva kao društvo smatramo normalnima na internetu", rekla je Jessica Smith, zadužena za sigurnost djece u Ofcomu.

Ellen Roome, s druge strane, smatra da bi se trebale uvesti još strože mjere – potpuna zabrana društvenih mreža za mlađe od 18 godina. Australija, primjerice, predlaže zabranu za mlađe od 16, no Ellen smatra da ni to nije dovoljno. "I sa 16 godina si još uvijek prilično naivan. Sjećam se da sam mislila da sam jako zrela u toj dobi, a sad znam da nisam bila", rekla je.

Peter Kyle priznaje da ni nova pravila neće preko noći promijeniti sve. "Ne tvrdim da će od danas svaki kutak interneta biti siguran za djecu, niti da se nikakav štetan sadržaj više neće pojavljivati", rekao je. "Ali očekujem stvarnu promjenu u njihovom online iskustvu. Djeca i roditelji će primijetiti razliku."