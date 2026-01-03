Sve više mladih žena priznaje da ne želi rađati djecu. Splitska liječnica: "Ponekad iza takve odluke stoji nemogućnost pronalaska partnera"

Generacija Z i TikTok posljednjih su godina otvorili niz tema koje su milenijalci i boomeri često gurali u privatnu sferu, među njima i pitanje žena koje svjesno biraju život bez djece, poznatih kao childfree, što je važno razlikovati od žena koje su bez djece zbog okolnosti (childless).

U razvijenim društvima taj izbor više nije marginalan. Naime, demografska i sociološka istraživanja u Europi i Sjevernoj Americi pokazuju da između 8 i 30 posto žena izričito navodi da ne želi imati djecu, pri čemu su udjeli najviši među mlađim, urbanim i visokoobrazovanim skupinama.

Razlozi nisu prvenstveno biološki, nego duboko društveni i ekonomski - od produljenog obrazovanja, nestabilnog tržišta rada i visokih troškova stanovanja do promjene partnerskih odnosa i vrijednosnih sustava, ali i sve snažnijeg uvjerenja da majčinstvo nije nužan preduvjet ispunjenog života.

Je li želja za rađanjem univerzalna?

Izraelska sociologinja Orna Donath u svojim istraživanjima naglašava da društva i dalje polaze od pretpostavke kako je želja za djecom univerzalna, iako empirijski podaci pokazuju suprotno, te upozorava da se žene koje ne žele djecu često stigmatizira kao sebične ili emocionalno manjkave, iako je njihova odluka rezultat promišljenog izbora.

TikTok pritom djeluje kao snažan korektiv takvih narativa, jer kroz milijune pregleda videa u kojima žene različitih dobi otvoreno govore o zadovoljstvu, slobodi i životnoj stabilnosti bez majčinstva, postupno mijenja javnu percepciju ženskih životnih putanja.

Što je sa ženama u Hrvatskoj i Splitu?

Nema puno poznatih Hrvatica koje su otvoreno govorile o manjku želje da rađaju djecu. To je javno priznala samo Josipa Lisac koja je rekla da u njezinom životu mjesta za majčinstvo nije bilo jer djecu nije željela.

No, djeca se rađaju manje nego ikad.

U Hrvatskoj je ukupna stopa fertiliteta, odnosno prosječan broj djece po ženi, oko 1,46 djece, što je znatno ispod razine jednostavne obnove stanovništva od 2,1 i potvrđuje dugogodišnji pad rađanja. Tijekom 2023. godine u Hrvatskoj je rođeno nešto više od 32 tisuće djece, dok je broj umrlih bio znatno veći, što znači da je prirodni prirast stanovništva i dalje negativan. Istodobno, većina kućanstava u Hrvatskoj nema djecu, a stanovništvo ubrzano stari, što su ključne demografske značajke zemlje povezane s niskom razinom nataliteta i smanjenjem broja žena u reproduktivnoj dobi.

"Žene trebaju znati odakle dolazi ta odluka"

S dr. Mijom Boljat, specijalisticom obiteljske medicine i educiranom savjetnicom za seksualno zdravlje, koja se tim pitanjima bavi više od deset godina, razgovarali smo o ženskoj seksualnosti, majčinstvu i društvenim pritiscima.

"Mislim da ženska seksualnost odavno nije bauk. Kad pogledamo knjige i filmove, čak i na našim prostorima, imam dojam da smo prije bili otvoreniji po pitanju seksa nego danas“, kaže dr. Boljat. Ističe da je seksualnost povezana s reprodukcijom, ali da rijetko postoji isključivo u tom kontekstu.

"Žene koje ne žele imati djecu trebale bi znati dolazi li ta odluka iz njih samih, a ne iz okolinskih uvjeta. Sigurna sam da postoje vrlo nježne, pametne i prekrasne žene koje to jednostavno osjete u svom tijelu“, navodi liječnica, upozoravajući da takve odluke često nailaze na nerazumijevanje u patrijarhalnom društvu.

"Iako smo sekularno društvo, religija je i dalje snažno prisutna, a ženama je često teško razlučiti što je njihova želja, a što očekivanje okoline. Svi želimo biti voljeni i prihvaćeni."

"Ne postoji univerzalni razlog zašto žene ne žele rađati"

Govoreći o iskustvu iz svoje prakse, dr. Boljat ističe da se razlozi zbog kojih žene nemaju djecu jako razlikuju. "Susrećem se sa ženama koje mi govore da ih djeca nerviraju, ali se često pokaže da je riječ o nemogućnosti pronalaska pravog partnera ili zasnivanja obitelji", kaže, dodajući da postoje i žene koje žele majčinstvo bez obzira na partnerski odnos.

"Ne postoji univerzalni razlog zašto žene ne žele rađati, svaka ima svoj osobni i individualni razlog“, naglašava. Iako se, kako kaže, rijetko susreće sa ženama koje izričito ne žele djecu, podsjeća da svuda oko nas postoje parovi bez djece koji žive sretne i smislene živote.

Govoreći o trudnoći i porodu, ističe da su iskustva individualna: "Trudnoća može biti poticajna zbog hormona, a nakon poroda žena se može vrlo brzo vratiti sebi. Seksualni život može biti i bolji ako žena postane slobodnija."

Žene koje priznaju da ne žele rađati djecu tek se pojavljuju među Gen Z TikTokericama, ali starijim generacijama neće biti ako odlučiti i priznati takvo što.

"Nitko nam ne može odrediti što je dobro za nas. Prava umjetnost življenja je prepoznati to unutar sebe i stvarati društvo koje uvažava različitosti", poručuje dr. Boljat.

"Može li život bez djece imati smisla? Naravno da može"

Žene i ljude koji stare bez djece mnogi "plaše" pitanjem o smislu njihovog života. Ovih dana je umrla slavna Brigitte Bardot, a poslije njezine smrti kao jedna od neočekivanih tema isplivalo je njezino majčinstvo koje nije željela, ali zbog nemogućnosti abortusa rodila je sina kojeg nikad nije prihvatila.

Brigitte Bardot je kao vrhunska glumica i glazbenica imala drugačije planove i majčinstvo nije željela, a njezine izjave o tome kako "bi radije imala psa nego sina" danas potresaju i zgražaju mnoge.

"Ponovila bih da je seksualna energija zapravo energija kreacije i stvaranja. Postoje mnoge žene umjetnice koje je majčinstvo odmaknulo od njihovog primarnog poslanja, od stvaralaštva. Zaista se može zaključiti da smisao života čovjeka, pogotovo ako je on umjetnik, itekako može biti nešto izvan roditeljstva", zaključuje doktorica.