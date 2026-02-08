Sve više Hrvata se vraća iz Njemačke. Što se događa?

Sve višehrvatskih državljana iseljava iz Njemačke, što pokazuju i službene brojke. Prošle godine zemlju je napustilo više od 20 tisuća hrvatskih državljana, 11 tisuća više nego što se u nju doselilo. Neki su se vratili u Hrvatsku, neki selili u druge države, a neki tek planiraju svoj povratak.

Dnevnik Nove TV razgovarao je s nekima od njih koji se planiraju vratiti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U potrazi za poslom, prije 10 godina Matej Krtalić sa suprugom i kćeri stigao je u Njemačku. Danas već peteročlana obitelj ima želju vratiti se kući, u Slavoniju.

"Postoje ti neki posebni dani poput Božića, Uskrsa, krštenja, krizmi koje smo propustili. Kad vidiš obitelj i sve prijatelje kako se druže, uživaju, peku prase, naravno da uvijek postoji ta neka želja da se vratiš i da ponovno uživaš u tom", ispričao je Krtalić.

Matejev otac Stanko kofere za povratak kući već je spakirao.

"Ja i supruga se vraćamo, potičem i djecu da se vrate. Motiv imamo, imamo dvije prazne kuće u Slavoniji, sad ih trebamo popravljati. Ovdje novac nije više nikakav motiv", rekao je Stanislav Krtalić. Plan mu je vratiti se za tri mjeseca.

"Ovdje treba sve odjaviti, ja sam sto puta rekao, puno je lakše doći u Njemačku, trbuhom za kruhom. Poneseš osobnu i kofer, a kad se vraćaš, to je puno složenije, moraš odjaviti ovo, ono, puno toga ima, priprema je barem tri mjeseca", rekao je.

Mnogi iz Njemačke sele zbog loših gospodarskih prilika, rekao je za Dnevnik Nove TV Andrej, Hrvat koji živi u Münchenu.

"Bar u dijelu građevine i bauštele, tu je malo krize. Ljudi koji su ostali bez radnog mjesta ili im se smanjila količina posla vraćaju se nazad, a i autoindustrija je duže vrijeme u krizi", rekao je Andrej Barbir.

Treba uzeti u obzir i to da se nisu svi vratili u Hrvatsku. Dio ih je otišao u zemlje koje trenutačno nude bolje poslovne mogućnosti. U statistiku ulaze i oni s dvojnim državljanstvima, pa je moguće da u Hrvatskoj nikad nisu živjeli, niti su se ovdje vratili.

Konkretno, u Hrvatsku se iz Njemačke u posljednje tri godine vratilo više od 14 i pol tisuća hrvatskih državljana.