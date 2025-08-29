Sve veći interes za ova zanimanja: "Tko zna dobro raditi, može dobro zaraditi"

U tijeku je jesenski rok upisa u srednje škole. Za 760 učenika ostalo je slobodno više od 8.100 mjesta. Na ovom roku veći je interes za strukovna zanimanja.

"Za budućnost trebaju mladi ljudi, treba netko novi učiti to sve skupa, treba puno godina da se nauči posao, nije jednostavno, mi učimo i dan danas, dolaze nove tehnologije. Mislim da je u zadnje vrijeme posao struke prilično cijenjen i tko zna dobro raditi može sigurno jako lijepo živjeti i dobro naplatiti", ispričao je Nenad Lončarić, vlasnik autosalona i servisa za Dnevnik Nove TV.

U ponedjeljak točno u podne objavit će se konačne ljestvice poretka

Za 760 učenika ostalo je slobodno 8.160 mjesta: 4.100 u strukovnim školama, 1.760 u gimnazijama i 2.300 u glazbenim i plesnim školama. Dosad najveći je broj prijava za programe: konobar, kuhar, prodavač, operater za strojne obrade i mesar.

I na ovom roku sve ide putem sustava e-upisi, a prijave traju do ovog petka. Za one koji se ne upišu ni na jesenskom roku, slijedi treći, naknadni rok, koji traje od 5. do 30. rujna. U ponedjeljak točno u podne objavit će se konačne ljestvice poretka.

