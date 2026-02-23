Sve su oči uprte u njih, a među njima je Splićanka koju javnost dobro poznaje! Mi znamo točan razlog

Nakon što je nedavno predstavila autorsku kolekciju „Barok krša“; modni hommage ženama čiju su snagu oblikovali bura i kamen, jedna od najboljih hrvatskih dizajnerica Martina Vrdoljak Ranilović dizajnirala je drukčiju, ali jednako snažnu novu kolekciju uniformi za Croatia Airlines.

Riječ je o dizajnu koji nadilazi modni okvir i ulazi u prostor identiteta, simbolike i dugoročnog vizualnog nasljeđa. Uniforma, u kontekstu aviokompanije, nije tek radna odjeća, već pokretni vizualni identitet, prvi dojam, profesionalna estetika i suptilna komunikacija vrijednosti kompanije pred globalnom publikom.

Proces je započeo u jesen 2023., a od prvih skica do komada spremnih za nošenje u proljeće 2025. kolekcija se razvijala kroz pažljivo usklađivanje estetike, funkcionalnosti i profesionalnih zahtjeva.

„Rad na uniformama nije linearan proces, nego kontinuirani dijalog između dizajna, funkcije i realnih uvjeta rada. Krenuli smo od koncepta i smjera, zatim skica u više varijanti za svaki komad, tehničkih crteža, prototipova i brojnih korekcija. Paralelno se tražila idealna tkanina koja mora zadovoljiti estetiku, trajnost i sigurnosne uvjete rada u kabini. To je dizajn koji se testira, prilagođava i ponovno promišlja; iznova i iznova“ - ističe Martina Vrdoljak Ranilović.

Funkcionalna kapsula garderoba

Kolekcija je oblikovana kao funkcionalna kapsula garderoba u kojoj se svaki komad može kombinirati s drugim. Poseban naglasak stavljen je na cjelogodišnju nosivost, pokretljivost i lakoću održavanja, ali i na materijale s minimalnim udjelom sintetičkih vlakana, s obzirom na specifične uvjete rada u zrakoplovu i problem statičkog elektriciteta.

U estetskom smislu, dizajn se oslanja na profinjenu tamnoplavu kao temelj vizualnih smjernica definiranih standardima kompanije. Cilj nije bio trendovski moment, već dugoročna vizualna stabilnost, uniforma koja će izgledati suvremeno danas, ali i dostojanstveno u godinama koje dolaze.

Suradnja s Croatia Airlinesom nastavak je ranijih profesionalnih iskustava i međusobnog povjerenja, a Martina je projektu pristupila s dubokim poštovanjem prema simbolici i odgovornosti koju nosi zrakoplovno osoblje.

„Od djetinjstva imam poseban sentiment prema toj profesiji. Moja teta je bila stjuardesa i sjećam se koliko me fascinirala ta kombinacija elegancije, discipline, suptilne ženstvenosti i pritajenog seksipila koju je uniforma nosila sa sobom. Aerodromi su za mene oduvijek imali gotovo filmsku atmosferu, a posada aviona uvijek djeluje kao savršeno usklađen tim koji odiše stilom i profesionalnošću. Taj osjećaj poštovanja prema profesiji bio je snažno prisutan kroz cijeli proces dizajna“ - priznaje dizajnerica.

Cjelokupna produkcija, od dizajna do proizvodnje odjeće, realizirana je u Hrvatskoj. Ključnu, bezrezervnu produkcijsku i operativnu podršku nosio je tim Naftaline, dok su kapice razvijene u suradnji s brendom Hats by Kobali prema dizajnu Martine Vrdoljak Ranilović. Pilotske kape realizirane su sa Šešir d.o.o., a košulje i kravate u suradnji s Potomac d.o.o.

Poseban izazov bio je dizajnirati odjeću koja mora jednako dobro pristajati različitim tjelesnim tipovima, omogućiti slobodu kretanja i istovremeno komunicirati jedinstvenu estetiku tima.

„Kad dizajnirate uniformu, ne dizajnirate za jednu osobu, nego za čitav spektar ljudi različitih građa, visina i pokreta. Svi moraju izgledati kao tim, nositi isti vizualni jezik i istu razinu elegancije. Istovremeno, uniforma mora biti funkcionalna, udobna i izdržljiva, gotovo neprimjetna u radu, a vizualno snažna u prostoru“ - naglašava Martina.

Nova kolekcija zato dolazi u pravom trenutku; ne kao puka estetska promjena, već kao promišljeno oblikovan vizualni sustav koji spaja nacionalni identitet, suvremenost i profesionalnu sofisticiranost. Martina Vrdoljak Ranilović potpisuje vizualni izraz koji i na deset tisuća metara visine jasno komunicira stil i karakter: precizno, samouvjereno i prepoznatljivo hrvatski.