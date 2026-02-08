Sve oči svijeta su uprte u bolnicu u kojoj Lindsey Vonn. Što se događa?

Pad američke skijaške legende Lindsey Vonn obilježio je ženski spust i zasjenio rasplet utrke, ostavivši sportsku javnost u neizvjesnosti dok se čeka službena procjena njezina stanja.

Vonn je pala već oko 13 sekundi nakon starta olimpijskog finala, čime je naglo prekinut njezin pokušaj da ispiše povijest kao najstarija alpska skijašica osvajačica olimpijske medalje. Američki CNN dramatično je zaključio kako je time završila njezina “bajka”, dok je fokus sada prebačen na to u kakvom je fizičkom i psihičkom stanju nakon nesreće.

Glavni brzinski trener američke reprezentacije Paul Kristofic potvrdio je da je skijašica i dalje na liječničkim pregledima u Cortini te da detalji još nisu poznati.

“Još ne znamo ništa konkretno. Lindsey je s medicinskim timom u bolnici gdje se provodi procjena. Ovisno o težini ozljede, donijet će se odluka o daljnjim koracima”, rekao je Kristofic.

Utrku je osvojila Amerikanka Breezy Johnson, no slavlje je ostalo u sjeni zabrinutosti za sunarodnjakinju. Nakon pobjede priznala je da joj je teško u potpunosti uživati u trijumfu.

“Moje su misli uz nju i nadam se da ozljeda nije toliko ozbiljna koliko je izgledalo. Znam koliko je zahtjevno skijati na ovoj stazi, a kada padneš na mjestu koje toliko voliš, to boli još više. Svim sam srcem uz nju”, poručila je Johnson.

Bivša slovenska skijašica i dvostruka olimpijska pobjednica Tina Maze smatra da je padu možda kumovao prevelik rizik. Govoreći za Eurosport, podsjetila je na poteškoće kroz koje je Vonn prolazila posljednjih dana kako bi uopće nastupila.

“Mislim da je jednostavno previše podigla razinu rizika i kockala se, pa se ovakve stvari mogu dogoditi. Ako pritom niste potpuno zdravi, posljedice mogu biti još teže. Ali svi znamo kakva je Lindsey — željela je nastupiti bez obzira na sve i to je bila njezina odluka. Jako je teško svima ovo gledati, posebno njezinoj obitelji i timu. Strašno je za sve”, rekla je Maze.

Dok se čekaju nove informacije iz bolnice, sportski svijet nada se dobrim vijestima i brzom oporavku jedne od najvećih skijašica svih vremena.