Sve oči Saveznika uprte u Trumpovo spominjanje sigurnosnih jamstva za Kijev

U ponedjeljak je transatlantski savez prošao ozbiljan test. Europski lideri u Washington su došli zabrinuti da će Donald Trump, američki predsjednik, ponovno pokazati sklonost prema Vladimiru Putinu i pokušati prisiliti Volodimira Zelenskog na nepovoljan dogovor. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz požurili su u SAD kako bi diplomatski zaštitili ukrajinskog predsjednika. Ipak, atmosfera u Bijeloj kući bila je potpuno drukčija od očekivanog.

Zelenski je nastupio formalnije nego ranije, a Trump je pred kamerama pokazao do sada rijetko viđenu mjeru i suzdržanost. Na zajedničkoj konferenciji izbjegli su zamke novinara oko pitanja NATO članstva Ukrajine. Trump je čak djelovao zaštitnički prema Zelenskome, ističući da će se sigurnosna rješenja dogovarati u suradnji s europskim državnicima.

Najveće iznenađenje uslijedilo je kada je Trump javno spomenuo mogućnost značajne američke sigurnosne garancije Ukrajini nakon rata. “Bit će puno pomoći u vezi sigurnosti. Bit će dobro, jako dobro”, poručio je. Premda nije govorio o slanju vojnika ili oružja, najavio je da bi SAD mogao biti dio šireg, NATO-sličnog aranžmana za zaštitu Ukrajine. Europski lideri taj su iskorak ocijenili pravim “probojem”, piše Politico.

Nervozna reakcija Moskve

Kremlj je odmah reagirao na novo ozračje. Rusko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da ne prihvaća mogućnost raspoređivanja NATO snaga u Ukrajini, nazivajući to potezom s “nepredvidivim posljedicama”. Posebno je zabrinulo što je Trump otvoreno ponovio stav Kijeva da bi pregovori o teritoriju morali krenuti od sadašnjih crta bojišnice, a ne od ruskih zahtjeva za dodatnim područjima u Donbasu.

Novi pregovarački koraci na horizontu

Trump je tijekom sastanaka iznenadio europske kolege pozivom Putinu, koji je trajao četrdesetak minuta. Razmatra se mogućnost bilateralnog susreta Zelenskog i Putina, a potom i trilateralnog s Trumpom, možda već do kraja mjeseca. Ipak, Pariz i London upozoravaju da je do mira još dug put, dok u Berlinu priznaju da će proces postati još složeniji. Unatoč svemu, ovog puta Putin nije mogao biti zadovoljan – Zapad je pokazao obnovljeno jedinstvo, a Sjedinjene Države ponovno su se jasno svrstale uz Europu.