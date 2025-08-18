Trump opet šokirao: Usred sastanka s europskim liderima nazvao Putina

U Washingtonu je u ponedjeljak navečer (po srednjoeuropskom vremenu) održan ključni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (47) i niza najvažnijih europskih čelnika. Tema je bila – rat i mir u Ukrajini.

Na sastanku su, uz Zelenskog i Trumpa, sudjelovali njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, talijanska premijerka Giorgia Meloni i finski predsjednik Alexander Stubb.



Trumpov neočekivani potez

Iako je ranije najavio da će s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati tek nakon završetka pregovora s europskim saveznicima i Ukrajincima, Trump je usred sastanka prekinuo rasprave i – nazvao Putina. Vijest je prvi objavio njemački Bild, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće.

Prema pisanju medija, nakon tog telefonskog razgovora konzultacije u Bijeloj kući nastavljene su, ali nejasno je kakav je bio sadržaj Trumpovih riječi s Kremljom, javlja Bild.

Rutte: “Pravi proboj”

NATO-ov glavni tajnik Mark Rutte izjavio je da je Trumpova spremnost da se SAD uključi u sigurnosna jamstva Ukrajini „pravi proboj“.

– To je zaista razlika koja može dovesti do mira. I za to vam zahvaljujem – rekao je Rutte.

Predsjednica EK Ursula von der Leyen dodala je kako je „dobro čuti“ da se radi na jamstvima koja bi nalikovala članku 5. NATO-a, koji jamči da je napad na jednog saveznika napad na sve.

Merz: Prvo primirje, onda dalje

Njemački kancelar Friedrich Merz, prema izvorima, zauzeo je čvrst stav prema Trumpu, ističući kako je najprije potreban prekid vatre, a tek onda razgovori o daljnjim koracima.



– Pod sigurnosnim jamstvima svatko podrazumijeva nešto drugo. Europa mora usuglasiti zajednički stav i vlastite doprinose, a Njemačka se iz toga ne smije izuzeti – poručio je vojni analitičar Nico Lange, komentirajući Merzov nastup.

Topla retorika i političke igre

Trump je, u svom stilu, uspio opustiti atmosferu komplimentima europskim čelnicima. Kancelaru Merzu rekao je da ima „odličnu preplanulost“, britanskog premijera Starmera nazvao je prijateljem, a za francuskog predsjednika Macrona izjavio je da mu se svidio „od prvog dana“. Posebno je pohvalio izgled finskog predsjednika Stubba, kazavši da „izgleda bolje nego ikad“.

Neizvjesni ishodi

Stručnjaci upozoravaju da se još ne zna hoće li razgovori donijeti konkretne rezultate. Profesor međunarodne politike Thomas Jäger ističe da se najviše raspravljalo o teritorijalnim pitanjima i sigurnosnim jamstvima, ali da „vrag leži u detaljima“.



– Sjedinjene Države kolebaju između potpore Ukrajini i uloge posrednika. Za Putina to nije dobra vijest, jer je računao na podjele unutar Zapada – rekao je Jäger.

Sastanak u Bijeloj kući označava novu fazu pregovora o budućnosti Ukrajine, ali Trumpov poziv Putinu jasno je pokazao da će ishod uvelike ovisiti o odnosu Washingtona i Moskve.