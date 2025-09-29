Sve je više zaraženih koronom. Kako razlikovati covid od gripe?

Raste broj zaraženih koronavirusom, a bilježe se i prvi slučajevi gripe. Povišena temperatura, umor, curenje nosa i suhi kašalj teško se razlikuju od gripe ili prehlade, pa stručnjaci savjetuju testiranje i oprez, osobito kod starijih i kroničnih bolesnika.

Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u tjednu od 15. do 21. rujna 2025. u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno je 988 prijava covida-19, piše N1.

Simptomi covida

Govori kako su simptomi novog soja covida jednaki kao i kod svih akutnih respiratornih bolesti: "Povišena temperatura je simptom, ali kod novog soja covida ona čak i ne mora biti prisutna. Osjećaj malaksalosti, umora, curenje nosa, peckanje grla, suhi kašalj."

Simptomi gripe

Kako razlikovati covid od gripe? "Gripa najčešće počinje naglo s jako visokom temperaturuom, koja ide i do 39, 40. U obje bolesti prisutni su bolovi u mišićima, zglobovima. Bez brzog antigentskog testa teško je razlikovati gripu i covid."

Ban Toskić navodi kako je liječenje covida i gripe, zapravo, jednako: "Simptomatsko je, pošteda od napora, analgetici, antipiretici, treba piti puno tekućine i paziti da ne širimo bolest, koliko je to moguće."

Liječnica preporučuje: "Uzmite brzi antigentski test u ljekarni i sami se testirajte ili se javite svom liječniku na pregled."

"Svaki dan u ambulanti tri do četiri nova slučaja"

"Covida ima, svaki dan u ordinacijama imamo tri, četiri nova slučaja, podsjetimo se na tu bolest, čini se da smo ju zanemarali. Bolest je blaža nego što je bila na početku pandemije, za sada, ali i dalje su među nama stariji, bolesni rođaci i sugrađani pa mislimo na njih, ako već na sebe ne mislimo."

Upute vezane uz cijepljenje možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a Ban Toskić upozorava: "Cijepljenje se preporučuje starijima od 65 godina i kroničnim bolesnicima, a naravno i svima drugima, tko želi može se cijepiti u Zavodu za javno zdravstvo."

Za kraj govori da mnogi građani nemaju toplomjer: "Pomozimo si sami, sve te bolesti mogu proći i same bez pomoći liječnika. Moramo se znati sami zbrinuti, izmjeriti temperaturu, popiti paracetamol, skuhati si čaj s limunom i odmirovati nekoliko dana."