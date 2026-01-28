Sve je spremno za domoljubni spektakl u Dugopolju. Organizatorica: "Najavili smo 11 velikih imena, ali ima i iznenađenja"

U subotu 18. srpnja u Dugopolju na Stadionu Hrvatskih vitezova dogodit će se najveći domoljubni skup svih Hrvata kako iz domovine tako i iz inozemstva na spektakularnom open-air koncertu „Domu mom“. Očekuje se da će nastupiti krema domaće zabavne glazbe. Kompletnu listu organizatori drže u strogoj tajnosti. Miroslav Škoro, Mate Bulić, Josip Ivančić, Zorica Kondža, Dalmatino, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Tiho Orlić, Klapa Hrvatske ratne mornarice, Jacques Houdek, Dražen Žanko... za sada su objavljeni izvođači.

Ulaznice su već u prodaji preko sustava Entrio, na svim njihovim prodajnim mjestima, u galerijama Laudato kao i na web platformi entrio.hr

Povodom ovog najavljenog spektakla, razgovarali smo s organizatoricom i osnivačicom projekta „Domu mom“ Ksenijom Abramović.

POVRATAK U DALMACIJU

Zašto ste ove godine koncert ”Domu mom” odlučili održati u Dalmaciji?

“Domu mom” od samog je početka zamišljen kao koncert cijele Hrvatske, kao mjesto susreta ljudi, vjere, glazbe i identiteta. Nakon dvije zagrebačke Arene i Zadra, osjetili smo da je došlo vrijeme da se ponovno vratimo u Dalmaciju, prostor snažnih emocija, duboko ukorijenjene vjere i posebnog osjećaja zajedništva. Dugopolje nam se pritom nametnulo kao prirodan izbor, mjesto koje može primiti velik broj ljudi, ali i snažno simbolički povezati sjever i jug Hrvatske u jednom zajedništvu. Stadion je smješten uz samu autocestu, što ga čini lako dostupnim svima koji dolaze iz drugih krajeva, ali i onima koji će tih dana boraviti u Dalmaciji. Posebno nas raduje što očekujemo dolazak brojnih Hrvata iz iseljeništva, koji će ljetovati na obali i u ovom koncertu prepoznati priliku za susret, pjesmu i zajedničko slavlje onoga što nas povezuje.

Koji je cilj, koja namjera organizirati ovako velik i zahtjevan projekt?

Cilj je jednostavan, ali snažan: zajedništvo. Domoljubna pjesma ovdje nije ideologija, nego molitva, sjećanje i zahvala. Želimo okupiti obitelji, povezati različite generacije i poručiti da se ljubav prema domovini ne živi samo na blagdane i državne praznike, nego svakoga dana, u malim, tihim gestama, u poštovanju, odgovornosti i radosti.

Posebno nam je važno probuditi i njegovati ljubav prema domoljubnoj glazbi kod mladih ljudi i djece, kako bi te pjesme za njih postale prostor ponosa, pripadnosti i identiteta, a ne nešto daleko ili “namijenjeno starijima”. Domovina se uči voljeti pjesmom, zajedništvom i primjerom. Upravo to želimo prenijeti ovom večeri.

GLAZBENI SPEKTAKL, PRODUKCIJA I IZNENAĐENJA

Dosad ste najavili 11 izvođača, ali pojavile su se informacije da će ih biti još. Tko sve dolazi?

Točno je, izvođača će biti još. Dosad smo najavili 11 imena, ali program se i dalje slaže i mogu reći da će publiku dočekati još nekoliko lijepih iznenađenja. Ne volimo sve otkrivati unaprijed jer želimo sačuvati radost iščekivanja i onaj poseban trenutak kada se neki od izvođača prvi put pojave na pozornici.

Na koncert dolazi doista širok krug najpoznatijih izvođača hrvatske domoljubne glazbe uz nekoliko gostiju koji dosad nisu nastupali na “Domu mom”, što nam je posebno drago. Upravo ta kombinacija poznatih izvođača i novih lica daje ovom koncertu dodatnu svježinu i širinu. Vjerujem da će svatko tko dođe pronaći barem jednu pjesmu ili izvođača koji mu je posebno blizak srcu.

Hoće li biti neke razlike u nastupima od prijašnjih godina? Što pripremate novo za Dugopolje?

Kao i svake godine, koncert je velika hvala našim braniteljima te dragom Bogu za dar domovine. A svaki “Domu mom” ima svoju dušu i svoj jedinstveni pečat. Dugopolje donosi još snažniju i bogatiju produkciju, nove aranžmane pjesama koje publika već voli, ali i posebne zajedničke nastupe izvođača koji će se prvi put susresti na istoj pozornici.

Pripremamo i posebne vizualne elemente koji će dodatno naglasiti emociju i poruku večeri. Bit će trenutaka koji će publiku ugodno iznenaditi, ali i onih koji će, bez pretjerivanja, dotaknuti srce i izmamiti suze, jer “Domu mom” nije samo koncert, nego iskustvo koje se pamti.

Te večeri na Hard Rock Stadiumu u Miamiju igrat će se utakmica za treće mjesto Svjetskog nogometnog prvenstva, što u Hrvatskoj počinje u 23 sata. Ako u toj utakmici bude igrala Hrvatska nogometna reprezentacija, bit ćemo potpuno spremni. Koncert će završiti na vrijeme, a potom ćemo na velikim videozidovima zajedno nastaviti večer navijanjem za Hrvatsku. Vjerujemo da će to biti lijep nastavak zajedništva; pjesmom smo započeli slavlje, a zajedničkim navijanjem za reprezentaciju zaokružit ćemo večer u istom duhu ponosa i radosti.

A ako Hrvatska izbori finale sutradan, koncert će postati uvertira za veliko finale, pripremajući nas za još jedan nezaboravan trenutak ponosa i zajedništva. Pjesmom i navijanjem želimo našem izborniku i cijeloj reprezentaciji puno uspjeha i da osjete svu podršku koja ih prati iz domovine.

DOMOLJUBLJE, DJECA I ZAJEDNICA

Objavili ste i audiciju za djecu koja će zapjevati sa svojim zvijezdama 18. srpnja. U kojoj je to fazi?

Audicija je izazvala ogromno zanimanje, što nas posebno raduje i pokazuje koliko djeca vole pjevati i sudjelovati u ovom jedinstvenom glazbenom događaju. Trenutačno smo u završnoj fazi preslušavanja i odabira, a uskoro ćemo objaviti imena djece koja će uz Marina Vrgoča imati priliku stati na pozornicu i zapjevati zajedno.

Za svu djecu koja budu odabrana, ovo će biti iskustvo koje se pamti cijeli život, prilika da osjete kako je stati rame uz rame sa svojim glazbenim uzorima, učiti od njih i doživjeti trenutke zajedničke izvedbe pred punim stadionom.

Vjerujemo da će ova audicija mnogima otvoriti vrata snova i dodatno ih nadahnuti da njeguju svoju ljubav prema domoljuboj glazbi, te da će ih ovaj trenutak pratiti i motivirati još godinama.

Smatrate li da itko može “privatizirati” pojam domoljublja?

Ne, sigurno ne. Domoljublje ne pripada nikome pojedinačno. To je osjećaj koji svatko nosi u srcu, netko ga izražava glasnije, netko tiše, ali svatko ga može živjeti na svoj način. To je ljubav prema zemlji, tradiciji i ljudima oko nas, i ona se ne može “privatizirati” niti ograničiti.

Upravo zato “Domu mom” nije isključiv, nego uključiv. Ovdje su dobrodošli svi koji vole svoju domovinu, bez obzira na godine, iskustvo ili mjesto gdje žive. Svaki posjetitelj, svaki glas, svaka pjesma pridonosi zajedničkom slavlju i osjećaju pripadnosti. Domoljublje ovdje postaje most koji spaja generacije, gradove i ljude, i upravo to želimo prenijeti.

Ovaj koncert je mjesto gdje se domovina voli otvoreno i radosno, gdje se pjesmom izražava zahvalnost, poštovanje i ponos, i gdje svatko može osjetiti da je dio nečega većeg, zajedničkog, iskrenog i trajnog.

Koji su najveći logistički izazovi?

Izazova je puno, od osiguranja sigurnosti i prometa, preko tehničke produkcije i koordinacije stotina ljudi na pozornici i iza nje, do specifičnih detalja poput očuvanja terena stadiona, što je zahtjevno i znatan trošak. Potrebni su nam i sunčani dani, bez kiše, jer se radi o koncertu na otvorenom.

Svaki detalj mora biti pomno isplaniran.

No, imamo iskusan i predan tim te partnere na koje se potpuno možemo osloniti. Kad vidite nasmijanu publiku, osjetite ozračje i vidite pun stadion, odmah shvatite da su se sav trud, svi izazovi i više od osam mjeseci priprema itekako isplatili. Upravo taj trenutak zajedništva i radosti nagrađuje nas više od svih organizacijskih poteškoća i troškova.

Kako Vas je prihvatila lokalna zajednica u Dugopolju?

Izuzetno lijepo. Općina Dugopolje, župa, volonteri i lokalne službe pokazali su veliku otvorenost, srdačnost i spremnost na suradnju. Osjeti se da ovaj koncert doživljavaju kao zajednički projekt, a ne samo kao gostovanje. Svi ga doživljavaju kao priliku da se povežu, doprinesu i budu dio projekta koji okuplja ljude u ljubavi za domovinu.

Radujemo se što ćemo zajedno s lokalnom zajednicom i publikom stvoriti nezaboravan doživljaj. Zato pozivamo sve: vidimo se 18. srpnja pod hrvatskim nebom, na stadionu Hrvatskih vitezova u Dugopolju! Dalmacija pjeva domovini, od mandolina i gitara do tamburica, kroz sve krajeve Lijepe Naše.