SVE JE SNIMLJENO Izraelska vojska upala na brod Grete Thunberg

Izrael je u nedjelju najavio da neće dopustiti dolazak humanitarnog broda Madleen do Gaze, na kojem se nalazi i poznata klimatska aktivistica Greta Thunberg, zajedno s drugim članovima organizacije Freedom Flotilla Coalition.

Brod pod britanskom zastavom, trenutno smješten sjeverno od Egipta u Sredozemnom moru, polako se približava obali Gaze. Organizacija koja stoji iza broda godinama pokušava probiti izraelsku blokadu Pojasa Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć, često nailazeći na otpor izraelskih vlasti.

"Svjesni smo da je ovo vrlo rizična misija. Znamo da su prethodni pokušaji flotila završili napadima, nasiljem pa čak i smrću," izjavila je Greta Thunberg za CNN u subotu.

Dodala je kako unatoč rizicima ne odustaju: "Naravno da ti rizici nisu ni približno jednaki onima s kojima se Palestinci svakodnevno suočavaju samo pokušavajući preživjeti."

Ministar obrane Izraela Israel Katz izjavio je kako je izdao naredbu izraelskoj vojsci (IDF) da onemogući prolazak broda Madleen do Gaze.

"Naredio sam IDF-u da osigura kako Madleen neće stići do Gaze", rekao je Katz u službenoj izjavi, pritom upozorivši posadu: "Bilo bi vam bolje da se vratite – jer nećete doći do Gaze."

Organizatorica flotile Yasemin Acar poručila je kako se brod nastavlja kretati prema Gazi i da ne planiraju odustati.

"Još uvijek smo na putu prema Gazi. Nema povratka. Nadamo se da ćemo stići unutar dva dana", izjavila je za CNN.

Na brodu se nalazi i europarlamentarka Rima Hassan iz Francuske. U zajedničkoj izjavi grupa je poručila: "S pravnog i moralnog stajališta, Izrael nema pravo presresti ovaj brod."

Iako je Izrael nakon 11 tjedana potpuno zatvorene granice počeo puštati male količine humanitarne pomoći u Gazu, humanitarne organizacije upozoravaju da je to samo djelić onoga što je ulazilo prije rata.

Posebna izvjestiteljica UN-a za okupirana palestinska područja Francesca Albanese istaknula je kako brod ne prevozi samo pomoć, već i simbol nade.

"To nije samo pomoć, to je ČOVJEČNOST KOJU NOSE. Za sve nas", poručila je putem društvenih mreža.

Posada broda, čiju lokaciju prati online sustav, priprema se za mogućnost presretanja od strane izraelske vojske. Organizacija Freedom Flotilla Coalition već je ranije imala slična iskustva – prošlog mjeseca, drugi njihov brod, Conscience, navodno je napadnut dronom u međunarodnim vodama blizu Malte, iako izraelska vojska nije komentirala optužbe.

Tada je najavljeno kako će se Greta Thunberg priključiti brodu u Malti, ali se to nije dogodilo zbog napada.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025