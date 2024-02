SVE JE RASTUŽILA Životna partnerica poznatog hrvatskog glazbenika objavila dirljivi video: "Trebalo mi je puno snage za ovo"

No kako je temperatura oslabila, tada su nastupili problemi s disanjem koji su se pogoršavali. Zatim su ga prebacili na odjel intenzivne njege, gdje Matija nije mogla biti uz njega. "Rano ujutro 28. prosinca pozvali su me iz bolnice i odjurila sam tamo. Čekao me. U te tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno. Još se osjećam kao da su nam ukrali taj zadnji dan. Ta jedna noć i njemu i meni puno bi značila. Jedino što imamo je zajedničko vrijeme. I to nam je oduzeto", s tugom je rekla Matija.