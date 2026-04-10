Sve je krenulo slučajnim otkrićem grobova iz VI. stoljeća. Otvorena izložba "ET POST MORTEM VITA" u Splitu: Jedinstveni nalazi iz kasnoantičkog Knina

U četvrtak navečer u Etnografski muzej u Splitu otvorena je izložba „ET POST MORTEM VITA. Život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji“, koja donosi vrijedan uvid u život, običaje i pogrebne rituale stanovništva Dalmacije u razdoblju velikih povijesnih promjena.

Izložbu su pripremili kustosi Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Nikolina Uroda, Branka Milošević Zakić i Ante Alajbeg, a rezultat je višegodišnjih istraživanja arheološkog lokaliteta Greblje kod Knina.

Grobovi koji pričaju priču o jednoj epohi

U središtu izložbe nalaze se nalazi iz 6. stoljeća otkriveni na lokalitetu Greblje, smještenom na padinama brda Spas iznad Knina. Istraživanje je započelo nakon slučajnog otkrića triju grobova još 1964. godine, a kasnije je rezultiralo istraživanjem čak 218 grobova s ukupno 231 pokojnikom.

Posjetitelji mogu vidjeti brojne predmete iz svakodnevnog života i pogrebnih običaja – od dijelova nošnje poput pojasnih kopči, fibula i igala do nakita kao što su ogrlice, narukvice i naušnice. Posebnu pažnju privlače pozlaćene pojasne kopče germanskog, odnosno ostrogotskog stila, ukrašene poludragim kamenjem, koje spadaju među najluksuznije kasnoantičke nalaze u Dalmaciji.

Tragovi susreta kultura i naroda

Zanimljivo je da su predmeti germanskog, ponajprije ostrogotskog stila, pronađeni isključivo u ženskim grobovima, što upućuje na društveni status i ulogu žena u tadašnjem društvu. Takvi luksuzni elementi odijevanja karakteristični su za vladajuće slojeve, a slični primjerci pronađeni su i na području ostrogotske Italije, vizigotske Španjolske te među Langobardima.

Izložba jasno svjedoči o etničkoj i kulturnoj raznolikosti kasnoantičkog prostora Knina i šire Dalmacije, u vremenu neposredno prije konačnog nestanka rimskog sustava. Upravo zbog toga lokalitet Knin–Greblje ubraja se među najznačajnija kasnoantička groblja u ovom dijelu Europe.

Suradnja splitskih muzeja

Izložba je organizirana u suradnji Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Etnografski muzej u Splitu, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon što je prethodno bila predstavljena u Kninu, u Kaštelu Belveder, izložba je sada dostupna splitskoj publici, gdje će se moći razgledati do 9. lipnja 2026. godine.

Na otvorenju su se okupljenima obratili i ravnateljica Etnografskog muzeja Vedrana Premuž Đipalo, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Miroslav Katić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Splitu Anita Gamulin, te zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić.