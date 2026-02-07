Svako treće dijete koristi AI - stručnjaci upozoravaju na opasnosti

Većinom kao pomoć u obrađivanju školskog gradiva. No, sve je više mladih i djece koja komunikacijske platforme s umjetnom inteligencijom koriste za osobne razgovore ili za stručnu pomoć. To može imati ozbiljne posljedice.

Iva, učenica iz Zagreba, kaže da se umjetnom inteligencijom koristi ponajprije kada zapne sa školskim zadacima. Kao što je izrada prezentacija, kada ne znamo kako započeti, ili kad nemamo vremena napisati neki esej. U jako malo vremena može se dobiti puno rezultata, kaže.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Takva uporaba, ističu stručnjaci, očekivana je i razumljiva, no problem nastaje kada se granice počnu brisati, piše HRT.

Umjetna inteligencija kao 'osoba od povjerenja'

Rezultati nacionalnog istraživanja EU Kids Online Hrvatska pokazuju zabrinjavajući trend: dio djece umjetnu inteligenciju ne doživljava samo kao alat, nego i kao sugovornika.

– Četrdeset posto djece koristi AI za rješavanje školskih zadataka, što smo i očekivali. No, dio djece traži savjete o mentalnom zdravlju, povjerava se umjetnoj inteligenciji, a imamo i primjere gdje joj daju ime i s njom razgovaraju na kraju dana, upozorava Igor Kanižaj, suautor istraživanja.

Stručnjaci: To je izuzetno opasno

U Centru za sigurniji internet naglašavaju da takav odnos s umjetnom inteligencijom nosi ozbiljne rizike.

– Generativna umjetna inteligencija ima tendenciju da uvijek ide niz dlaku i ne proturječi. Upravo zato može biti vrlo opasna, upozorava socijalna radnica Ana Budimir.

Poseban problem predstavlja i porast lažnog, eksplicitnog sadržaja izrađenog pomoću umjetne inteligencije.

– Roditelji i djeca sve češće nam se javljaju s pitanjima kako ukloniti takav sadržaj i koje su posljedice. To je ogroman problem, ističe Ivan Ćaleta iz Centra za sigurniji internet u Osijeku.

AI i cyberbullying

Stručnjaci upozoravaju i na zloupotrebu umjetne inteligencije u cyberbullyingu i ucjenama.

– Alati su danas toliko rašireni i prihvaćeni među djecom i mladima da se koriste za zlostavljanje i ucjene eksplicitnim fotografijama – kaže Tomislav Ramljak, voditelj Centra za sigurniji internet.

Edukacija djece i roditelja ključna

Tehnologija se, upozoravaju stručnjaci, mijenja brže nego ikada, a edukacija ne prati taj tempo.

– Problem je što je tehnologija dostupna 24 sata dnevno i daje poželjne odgovore. Djeca se s time lako emocionalno povežu, objašnjava stručnjak za kibernetičku sigurnost Tomislav Vazdar.

Pedagog Zvonimir Radić poručuje da umjetna inteligencija ne može zamijeniti ni roditelje ni prijatelje.

– Roditelji bi trebali pratiti povijest korištenja tih alata i razgovarati s djecom. Svaki podatak upisan u komunikacijski algoritam zauvijek ostaje negdje na internetu.