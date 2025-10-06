"Svakih pola sata nailazili smo na poskoka, ne znam koji je bio 'ljepši'": Planinarka opisala susret s najotrovnijom europskom zmijom

Iako je posljednjih dana naglo zahladilo, zmije su i dalje aktivne. Splitski planinari na stazi u Bosni i Hercegovini, samo pola sata od granice ispod Vrgorca, imali su neželjeno društvo. Na novomarkiranoj kružnoj stazi koja iz sela Dola vodi prema najvišem vrhu ljubuške općine, Vrlosinju, svakih pola sata naišli bi na jednog poskoka. Kako su duhovito rekli – „ne zna se koji je bio ljepši“.

Jedna od planinarka je komentirala:



„Obožavam prirodu i sve u njoj. Postojanje poskoka znak je čiste prirode, srića da takva još postoji! Samo mi je malo žao da se ljudi olako prepadnu ovih životinja. Poznato je da zmije ne napadaju sve dok se ne osjete ugroženima".

I ovaj slučaj dokazuje da poskoka u planinama ima i u listopadu, te da boravak u prirodi ne treba shvatiti olako.

Poskok – simbol netaknute prirode, ali i realna opasnost

Poskok (Vipera ammodytes) je najotrovnija zmija u Europi, prepoznatljiva po roščiću na glavi. Obično naraste do 85 centimetara, ponekad i više. U Hrvatskoj i BiH živi u kamenitim, osunčanim područjima i često se viđa uz suhozide, šikare i stijene.

U toplijim jesenskim danima, poput ovih listopadskih, poskoci ostaju aktivni jer im je potrebno sunce za regulaciju tjelesne temperature. Zmije nisu agresivne i napadaju samo kad se osjete ugroženo. Ipak, ugriz može biti ozbiljan – posebno ako se pomoć ne potraži odmah.

Jesen – vrijeme kada poskoci kote mlade

Stručnjaci podsjećaju da je rana jesen razdoblje kada poskok (Vipera ammodytes) kote mlade. To se događa najčešće tijekom rujna i listopada, pa je u to vrijeme mogućnost nailaska na zmije nešto veća. Ženke su tada osjetljivije jer štite mlade ili traže mirna mjesta za okot.

Osim toga, poskoci su u ovo doba godine još uvijek aktivni jer temperature nisu preniske. Često se mogu vidjeti ujutro i poslijepodne dok se sunčaju na otvorenim mjestima.

Savjeti za planinare

Iako ugrizi poskoka nisu česti, a zmije u pravilu ne napadaju prve, važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila:

uvijek gledati gdje sjedate i gdje stajete,

nositi čvrstu obuću i duge hlače,

ne dirati zmije niti ih pokušavati fotografirati iz blizine,

u slučaju ugriza, odmah potražiti liječničku pomoć.