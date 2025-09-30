"Nije mi bilo svejedno, puls mi se udvostručio": Dalmatinac opisao susret s poskokom

Prošlog vikenda planinar iz Splita doživio je neugodno, ali poučno iskustvo dok je odmarao uz jednu od staza na Biokovu. Tijekom kratke pauze sjeo je na kamen i izvadio bocu vode, kada je uočio poskoka svega nekoliko metara od sebe.

Zmija, dugačka oko 80 centimetara, bila je smještena među granjem i kamenjem, gotovo neprimjetna zbog prirodne kamuflaže. Planinar je opisao da se zmija nije kretala, nego je mirno promatrala i potom se povukla u zaklon. On se, kako kaže, odlučio polako udaljiti bez naglih pokreta. Kada je zmiju ugledao, bila je na manje od metar od njegove ruke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Nije mi bilo svejedno, puls mi se udvostručio. Međutim, znao sam da ne smijem paničariti. Polako sam se digao i otišao nekoliko metara dalje, – ispričao je planinar.

Jesen – vrijeme kada poskoci kote mlade

Stručnjaci podsjećaju da je rana jesen razdoblje kada poskok (Vipera ammodytes) kote mlade. To se događa najčešće tijekom rujna i listopada, pa je u to vrijeme mogućnost nailaska na zmije nešto veća. Ženke su tada osjetljivije jer štite mlade ili traže mirna mjesta za okot.

Osim toga, poskoci su u ovo doba godine još uvijek aktivni jer temperature nisu preniske. Često se mogu vidjeti ujutro i poslijepodne dok se sunčaju na otvorenim mjestima.

Savjeti za planinare

Iako ugrizi poskoka nisu česti, a zmije u pravilu ne napadaju prve, važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila:

uvijek gledati gdje sjedate i gdje stajete,

nositi čvrstu obuću i duge hlače,

ne dirati zmije niti ih pokušavati fotografirati iz blizine,

u slučaju ugriza, odmah potražiti liječničku pomoć.