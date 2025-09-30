Close Menu

"Nije mi bilo svejedno, puls mi se udvostručio": Dalmatinac opisao susret s poskokom

[FOTO] Zmija, dugačka oko 80 centimetara, bila je smještena među granjem i kamenjem, gotovo neprimjetna zbog prirodne kamuflaže

Prošlog vikenda planinar iz Splita doživio je neugodno, ali poučno iskustvo dok je odmarao uz jednu od staza na Biokovu. Tijekom kratke pauze sjeo je na kamen i izvadio bocu vode, kada je uočio poskoka svega nekoliko metara od sebe.

Zmija, dugačka oko 80 centimetara, bila je smještena među granjem i kamenjem, gotovo neprimjetna zbog prirodne kamuflaže. Planinar je opisao da se zmija nije kretala, nego je mirno promatrala i potom se povukla u zaklon. On se, kako kaže, odlučio polako udaljiti bez naglih pokreta. Kada je zmiju ugledao, bila je na manje od metar od njegove ruke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Nije mi bilo svejedno, puls mi se udvostručio. Međutim, znao sam da ne smijem paničariti. Polako sam se digao i otišao nekoliko metara dalje, – ispričao je planinar.

poskok 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Jesen – vrijeme kada poskoci kote mlade

Stručnjaci podsjećaju da je rana jesen razdoblje kada poskok (Vipera ammodytes) kote mlade. To se događa najčešće tijekom rujna i listopada, pa je u to vrijeme mogućnost nailaska na zmije nešto veća. Ženke su tada osjetljivije jer štite mlade ili traže mirna mjesta za okot.

Osim toga, poskoci su u ovo doba godine još uvijek aktivni jer temperature nisu preniske. Često se mogu vidjeti ujutro i poslijepodne dok se sunčaju na otvorenim mjestima.

Savjeti za planinare

Iako ugrizi poskoka nisu česti, a zmije u pravilu ne napadaju prve, važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila:

  • uvijek gledati gdje sjedate i gdje stajete,
  • nositi čvrstu obuću i duge hlače,
  • ne dirati zmije niti ih pokušavati fotografirati iz blizine,
  • u slučaju ugriza, odmah potražiti liječničku pomoć.
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0