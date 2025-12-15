Close Menu

Svaki tjedan Zimska Adventura u Trogiru iznova potvrđuje zašto je najljepša blagdanska priča Dalmacije

Protekli tjedan Zimske Adventure u Trogiru obilježio je bogat i raznolik program koji je na glavnom gradskom trgu okupio brojne posjetitelje svih generacija. U blagdanskom ozračju, Trogir je ponovno potvrdio status grada dobre zabave, glazbe i zajedništva.

Glazbeni dio programa oduševio je publiku nastupima popularne klape Šufit, legendarnog rock sastava Aerodrom te uvijek rado viđenog Jole, koji je svojim hitovima rasplesao i razgalio okupljene. Poseban ugođaj donijele su klape – domaća klapa Trogir, kao i klapa Šufit, koje su svojim izvedbama unijele duh Dalmacije i blagdana.

Najmlađi posjetitelji imali su priliku uživati u nastupima dječjih vrtića, čiji su veseli programi izmamili osmijehe i pljesak publike, dok je božićna dječja predstava dodatno obogatila sadržaj i stvorila pravu čaroliju za najmlađe.

Zimska Adventura u Trogiru i dalje nastavlja s bogatim programom, nudeći spoj glazbe, tradicije i obiteljske zabave, potvrđujući se kao nezaobilazno blagdansko događanje u srcu grada.

Nastavak nas očekuje već u srijedu 17.12.2025. uz nastup Swingers banda koji će nas vratiti u neka prošla vremena. 

Za detalje i informacije o predstojećim događajima posjetite društvene mreže Visit Trogir ili službenu web stranicu www.visittrogir.hr.

