Svaka žena je iskusila "spravu za mučenje" s ove slike koja ima jezivu povijest. Zašto se spekulum ne mijenja već stotinama godina?

Od prvog posjeta ginekologu niti jedna žena nije zaboravila kakav je osjećaj kada liječnik ili liječnica naše tijelo upoznaju sa spekulumom, hladnom metalnom spravom koja na prvi pogled izgleda kao sprava za mučenje. Mnoge od nas vaginalni spekulum tako i zovu - otkako su naše bake išle ginekologu do danas spekulum se ne mijenja, hladni metalni instrument stoji na stolovima ginekologa potpuno isti već desetljećima.

Medicina napreduje, muškarci se spremaju za odlazak na Mars, a spekulum je isti kao i na samom početku ginekologije i 2. stoljeća u Grčkoj. No, možda iduće generacije žena neće trpiti hladni metal u vagini tijekom pregleda.

Cure iz Nizozemske su dizajnirale novu spravu, mogla bi biti ugodnija

Vaginalni spekulum mogao bi uskoro biti zamijenjen puno ugodnijom verzijom. Dvije inženjerke s Tehnološkog sveučilišta Delft u Nizozemskoj predstavile su Lilium, mekani plastični prototip inspiriran oblikom cvijeta ljiljana.

Doktorandica Tamara Hoveling i dizajnerica Ariadna Izcara Gual odlučile su redizajnirati spekulum nakon što su u istraživanjima i osobnim iskustvima uočile da mnoge žene osjećaju bol i strah tijekom pregleda. Posebno ih je motivirala i mračna povijest uređaja, čiju je jednu verziju u 19. stoljeću isprobavao liječnik James Marion Sims – i to na porobljenim ženama bez pristanka.

Lilium je napravljen od mekše plastike, koristi se putem aplikatora poput tampona i oblikovan je tako da pacijenticama izgleda manje prijeteće. Istodobno omogućuje bolju vidljivost liječnicima zahvaljujući trostranom otvaranju koje sprječava kolaps stijenki rodnice.

Projekt je izazvao veliko zanimanje: crowdfunding kampanja prikupila je 100.000 eura u samo dva dana. Istraživačice navode kako mnoge žene izbjegavaju ginekološke preglede upravo zbog nelagode koju stvara tradicionalni spekulum, što može biti opasno jer su Papa test i HPV testiranje ključni za rano otkrivanje raka vrata maternice.

Ako razvoj nastavi prema planu, novi uređaj mogao bi ući u klinike unutar pet godina.

Splitska ginekologica: Koristim plastični spekulum, žene bolje reagiraju

Za Lilium i brojne druge varijante čuli su i hrvatski ginekolozi, ali teško je predvidjeti hoće li sprava u obliku cvijeta zaživjeti u ginekologiji.

"U posljednjih dvjesto godina izmišljeno je više od dvjesto različitih vrsta spekuluma. Svi su oni nastali iz osnovne ideje da se rodnica, koja je prirodno pritisnuta okolnim organima, bez alata ne može kvalitetno pregledati. Da bismo vidjeli ono što trebamo pregledati, moramo imati odgovarajući instrument", kaže nam splitska ginekologica Vinka Pleško, specijalistica ginekologije i opstetricije koju Splićanke znaju iz poliklinike Priska Med.

Doktorica Pleško napominje da u svojoj ordinaciji ne koristi metalni spekulum. Umjesto njega, koristi prozirne plastične spekulume na koji pacijentice bolje reagiraju.

"U praksi koristim jednokratne plastične spekulume, dok se metalni steriliziraju i ponovno koriste. Svi postoje u različitim veličinama, jer ista veličina nije prikladna za svaku ženu. Iako se tijekom 150 godina konstrukcija nije bitno mijenjala, riječ je o dvije "žlice" koja razmiču stijenke rodnice. Postoje male modifikacije, a dostupne su i šire ili dublje verzije. Spekulum se može i zagrijati na ugodnu temperaturu, a postoje načini da se nelagoda dodatno smanji", govori nam ginekologica Pleško.

Trebaju li se žene više buniti zbog ženskog zdravlja i tretmana u zdravstvu?

Nemoguće je oteti se dojmu da su ginekološki pregledi nužno zlo o kojemu žene ne vole pričati. Malo se o ženskom zdravlju i tretmanu koji žena ima u zdravstvenom sustavu i priča i piše. Mnoge od nas nemaju pojma ni kako se zove sprava kojom ih liječnik pregledava.

Bi li ginekologija napredovala da se žene više bune? Teško. Ginekologija napreduje jer je sve više žena u ginekologiji, medicini i znanosti i to je puno bolji put, govori na dr. Pleško.

Naše žene su navikle na spekulum, ali strankinje ga često žele izbjeći.

"Kod nas su žene uglavnom navikle da je spekulum dio rutinskog pregleda, dok strankinje češće pitaju mora li to uopće tako. U nekim se zemljama vaginalni pregled danas i izbjegava. Zanimljivo je da se u viktorijansko doba pregled radnice uglavnom obavljao prstima, a liječnici su tijekom pregleda gledali pacijenticu u oči — što je današnjim standardima teško zamislivo.

"Ipak, najvažniji dio svakog pregleda je dobra priprema i suradnja između liječnice i pacijentice. Vrijedi uložiti vrijeme kako bi se ženi odagnao strah i pomoglo joj da se opusti, jer to uvelike smanjuje nelagodu", zaključuje dr. Pleško.

Jeziva povijest spekuluma i feministički pristup

Nijedan medicinski instrument, osim možda stomatološke bušilice, ne izaziva toliki strah i jezu kao spekulum. Zbog moralnih, rasnih i seksualnih konteksta, njegova je povijest vrlo mračna.

Vaginalni i analni spekulumi postoje tisućljećima. U Pompejima je pronađen rani rimski primjerak s mehanizmom za širenje, a isti princip ostao je gotovo nepromijenjen stoljećima. Liječnici koriste spekulum za praćenje trudnoće, dijagnostiku infekcija, problema s ciklusom i za Papa test.

Sve do 19. stoljeća ginekološke su se dijagnoze postavljale promatranjem simptoma ili palpacijom abdomena, jer se vjerovalo da se spekulumom može “uništiti djevičanstvo”. U viktorijansko doba smatralo se da pregled ugrožava “čednost”, dok su se istodobno seksualne radnice prisilno pregledavale prema britanskim zakonima o zaraznim bolestima. Pregledi su bili bolni, nesterilizirani i ponižavajući, a žene su često gubile svijest od boli. Zakoni su ukinuti tek 1886. nakon kampanja feministica Harriet Martineau i Josephine Butler.

Dizajn spekuluma ostao je uglavnom metalan i hladan, iako su postojale varijacije. Cusco spekulum, standardni dvokrilni model, bio je široko korišten. Dr. James Marion Sims, izumitelj Simsova spekuluma i pionir vaginalne kirurgije, razvio je svoje tehnike eksperimentirajući na porobljenim crnim ženama bez anestezije. Žene su bile višestruko operirane, često držeći jedna drugu i same instrumente tijekom zahvata.

Spekulum, iako neizbježan, nosi teret povijesnih predrasuda, moraliziranja i kontrole nad ženskim tijelom.