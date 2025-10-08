Svađa zbog “duga” u šibenskom kafiću završila teškim ozljedama

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 44-godišnjakom i 61-godišnjakom, nakon sukoba koji se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Šibeniku.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, 44-godišnjak je osumnjičen za pokušaj iznude, a 61-godišnjak za nanošenje teške tjelesne ozljede.

Incident se dogodio u večernjim satima 6. listopada, kada je mlađi muškarac uputio ozbiljne prijetnje 61-godišnjaku, navodno zbog naplate nepostojećeg duga. Nakon toga je došlo do fizičkog sukoba, u kojem je 44-godišnjak zadobio teške ozljede.

U šibenskoj Općoj bolnici pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je pušten na kućnu njegu. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, obojica su predana pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava šibenskom državnom odvjetništvu.