Suze radosnice u selu moliških Hrvata, krštenje djeteta nakon 10 godina. Otac Rocco: "Dalmatinci, dođite nam. Kuće su ovdje jeftinije"

U Mundimitaru (Montemitru), malom moliškohrvatskom mjestu u Italiji, nakon punih deset godina ponovno je stigla radosna vijest – rođenje i krštenje djeteta iz sela. Dječak se zove Libero Luigino: Libero znači “slobodan”, a Luigino je dobio po obojici djedova. Roditelji su Rocco Giorgetta i Emanuela Pasciullo – on rođen i odrastao u Mundimitaru, mesar po zanimanju; ona rođena i odrasla u sjevernoj Italiji, s korijenima iz Mundimitra, koja se u tridesetima preselila u selo, započela vezu s Roccom i udala se.

Prošli tjedan boravili smo u Mundimitaru i susreli Roccа. U nedjelju, 10. kolovoza 2025., mali Libero Luigino kršten je u crkvi sv. Lucije – prvi put nakon deset godina da je dijete rođeno i kršteno u samom Mundimitaru.

Prva beba nakon desetljeća

Rocco i Emanuela pripadaju rijetkim mladim obiteljima koje su odlučile ostati u Mundimitaru i ovdje odgajati dijete. Libero Luigino je prvo dijete rođeno u ovom prelijepom selu nakon gotovo deset godina. Naime, najmlađa djevojka iz sela u rujnu će napuniti deset godina. Uz posao i obitelj, zajednički su ponovno pokrenuli mesnicu koju je Rocco nekoliko godina ranije otvorio pa zatvorio. Danas pod nazivom “Mesar na Kašteja” rade jedinu mesnicu u selu i trude se održati uslugu koja mještanima mnogo znači.

Rocco je i član Zaklade “Agostina Piccoli” te višestruko nagrađeni pjesnik Nagradom “Fondazione Piccoli” za stvaralaštvo na moliškohrvatskome. Na Večeri na-našo 2025 pozvali smo ga da pročita pjesmu posvećenu sinu, prijavljenu na ovogodišnji natječaj “Fondazione Piccoli” – upravo na dan krštenja, 10. kolovoza. Rocco tada nije mogao suspregnuti suze što je ganulo sve u publici.

Naravno da nismo propustili kupiti kobasice, kulene i druge proizvode iz Roccove mesnice, a mnogu reći da su je kupnja bila pun pogodak. Ne samo da je cijena svega niža nego u Hrvatskoj, nego su svi proizvodi mirisni i ukusni.

Večer uoči povratka u Split razgovarali smo s ponosnim ocem.

Kako doživljavate krštenje sina u Mundimitaru?



– “Bilo je još krštenje djece čiji su roditelji odavde, ali oni žive izvan Mundimitra – primjerice u Rimu, na Siciliji, Sardiniji. Ovo je prvo dijete nakon 10 godina. Najmlađa djevojka u rujnu će imati 10 godina. Između Libera i te djevojke nitko se nije rodio.”

Poruka čitateljima iz Hrvatske?

– “Dođite nas posjetiti. Mi smo tu cijelu godinu, a ne samo onih deset dana ljeti kada nam svi dolaze.”

Može li se kupiti kuća u Mundimitaru?

– “Ima ih puno, mnoge su napuštene. Primjerice, neobnovljena kuća od 50 kvadrata može se naći i za dvadesetak tisuća eura.”

Ime s porukom i plan ostanka

Roditelji naglašavaju da žele da njihov sin odraste u Mundimitaru. Ime Libero nosi jasnu poruku – sloboda da se ostane, gradi i voli zajednicu u kojoj se živi. S dolaskom Libera Luigina i upornošću obitelji Giorgetta–Pasciullo, selo je dobilo novu nadu i zvuk zvona koji se s razlogom vratio.