Suvremeno plesna izvedba GORE Zagrebačkog plesnog ansambla u utorak na Splitskom ljetu u suradnji s MKC Split

U utorak, 1.8. s početkom u 21 sati u Dvorištu HNK Split i Multimedijalnog kulturnog centra izvest će se energična plesna predstava GORE Zagrebačkog plesnog ansambla.

O predstavi

Svojom najnovijom produkcijom Gore, Zagrebački plesni ansambl predstavlja pomlađeni i sve ženski postav. Gore je predstava o zajedničkom putovanju šest plesačica, o stanju povišenih emocija, o uzbuđenosti i ushitu bivanja u kolektivu. U zajedničkim ritualima otkrivaju odgovornosti pojedinca prema zajednici te zajednice prema pojedincu. Dinamična izvedba prikazuje životnu korelaciju šest žena, njihovo zajedničko putovanje i postaje kroz koje unutar plesnih karijera prolaze. Amazonski freestyle pokreti opisuju solidarnost, hrabrost, protivljenje, zajedništvo te individualnu i grupnu odgovornost.

Ferenc Fehér plesni je umjetnik i koreograf rođen u Mađarskoj. Kao samouki plesač razvio je jedinstven, izražajni stil koji je kombinacija uličnog plesa, elemenata borilačkih vještina i životinjskih pokreta. Svoje predstave izvodi na plesnim i kazališnim festivalima diljem svijeta. Dobitnik je mnogih priznanja i nagrada među kojima izdvaja specijalno priznanje na 6. Međunarodnom koreografskom natjecanju u Jeruzalemu i nagradu žirija na 22. Međunarodnom festivalu suvremenog plesa Masdanza za predstavu The Station, nagradu za najboljeg koreografa na Međunarodnom kazališnom festivalu Alef u Tabrizu za predstavu Lift, glavnu nagradu na 16. Festivalu suvremenog plesa u Veszprému za predstavu Morgan and Freeman te nagrade Arriaga na Be Festivalu u Birminghamu i Rudolf Laban za najbolju predstavu suvremenog plesa 2010. godine u Mađarskoj za predstavu Tao Te. Ferenc je i dobitnik mađarske nagrade Sándor Hevesi, koja se daje umjetnicima zaslužnim za promicanje mađarskog kazališta u svijetu. Kao pedagog, radionice je držao u brojnim državama u Europi (Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Poljska, Rumunjska, Italija, Bugarska, Latvija, Rusija), Egiptu, Kini, Iranu, Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Americi i Kanadi.

Zagrebački plesni ansambl (ZPA) utemeljila je plesna umjetnica Lela Gluhak Buneta 1970. godine, a od 2014. vodi ga producentica Petra Glad Mažar. Kroz godine postojanja i smjene više umjetničkih voditelja, ZPA kontinuirano inzistira na originalnim autorskim projektima, visokoj umjetničko-izvođačkoj razini i performativnoj snazi izvođača. Suradnje s koreografima i pedagozima iz zemlje i inozemstva te raznim umjetnicima iz domene kazališne, glazbene i likovne umjetnosti, doprinijele su jedinstvenoj spremnosti ansambla da odgovori na izazove najrazličitijih autorskih poetika i podiže razinu svojih produkcija. Kao takav, ZPA je obilježio karijere velikog broja hrvatskih plesača i plesnih stručnjaka koji danas uspješno djeluju u zemlji i inozemstvu. Za doprinos razvoju hrvatskog kazališta Zagrebački plesni ansambl nagrađen je Nagradama hrvatskog glumišta u kategoriji najbolje koreografije (2004., 2012., 2018.), najbolje plesačice (2004., 2016.), najboljeg plesača (2004., 2006., 2012.), najbolje scenografije (2006.), te najbolje plesne predstave u cjelini (2008., 2012.). Zagrebački plesni ansambl svoje radove kontinuirano predstavlja u kazalištima i na festivalima u Hrvatskoj, a kao hrvatski predstavnik gostovao je diljem svijeta; u gotovo svim europskim zeljama te u Rusiji, Izraelu, Južnoj Koreji, Egiptu, Dominikanskoj republici i Meksiku. Na trenutnom repertoaru ansambla su predstave: Staging a Play: Tartuffe (Matija Ferlin, 2017.), Other (David Hernandez, 2018.), ESC ROOM (Natalija Manojlović, 2018.) te Vidljivo Nevidljivo (Dolma Jover, 2018.)

„Taj neprekinuti ritam, koji do te mjere utječe na publiku da na momente doista požališ što sjediš, sjajan je odraz tempa suvremene žene, čije se uloge i zadaće često preklapaju i od pojedinke zahtijevaju nadljudske napore u nošenju sa životnim izazovima (...) Pedesetominutna izvedba predstave Gore prva je plesna predstava na kojoj sam doživjela ‵standing ovations′ i uzajamne krikove istinske sreće kako izvođačica, tako i publike. Baš ta uzajamna nesputana strast potpirena vatrometom pokreta bio bi prva preporuka, kad bih nekom tko nikad prije nije gledao plesnu izvedbu morala približiti svu ljepotu suvremenog plesnog izričaja.“ - Klara Šimunović, mimladi.hr

Koreografska ideja: Ferenc Feher

Asistent koreografa: Petra Valentić

Izvoce: Margareta Firinger, Luna Lilek, Silvija Musić, Gendis Putri Kartini, Linda Tarnovski, Jovana Zelenović

Glazba: Nenad Kovačić, Ferenc Feher

Kostimografkinja: Zdravka Ivandija Krigin

Asistentica kostimografije: Ana Mikulić

Multimedijalni kulturni centar (MKC) je ustanova u kulturi osnovana 1998. godine u Splitu. Osnivač ustanove je Grad Split. MKC obavlja djelatnost centara za kulturu koja obuhvaća kreiranje i predstavljanje kulturnih i umjetničkih programa različitih područja (likovne odnosno vizualne umjetnosti, glazbeno - scenske umjetnosti, film i video i drugo) te upravlja prostorom Doma mladih kojeg koriste brojne organizacije civilnoga društva i drugi akteri.