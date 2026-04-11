Suvremeni cirkus zavladao Splitom: Kopilica u znaku žongliranja, glazbe, radionica i predstava

Splitska Kopilica ovog je vikenda u znaku suvremenog cirkusa. U sklopu sedmog Festivala neobičnih obitelji, sportsko igralište u Hercegovačkoj ulici pretvoreno je u prostor cirkuskih vještina, glazbenog programa i interaktivnih radionica za djecu i roditelje, okupljajući umjetnike iz Hrvatske i Europe.

Festival je otvoren izložbom fotografija Edite Barić, nakon čega je uslijedila predstava suvremenog cirkusa Stative te koncert vokalno-istraživačkog kolektiva Trun.

Subota, 11. travnja, donosi cjelodnevni program za sve uzraste. Dan je započeo dječjom predstavom suvremenog cirkusa FIL FIL i radionicama akrobatike, a nastavlja se Dječjim rave partyjem i Malim inženjerskim radionicama koje traju od 15 do 17:30 sati.

Večernji program započinje predstavom Cow Love u 18:30, dok glazbeni dio donosi koncert dva benda. U 20 sati na stage se penje sinjski bend Ljuta kuća, a subotnji program zatvara beogradski kostimirani duo Skier & Yeti u 21:30.

Posljednji dan festivala, u nedjelju 12. travnja, otvara predstava Načini postojanja u režiji Danke Sekulović i Tjaža Juvana, koja kroz teme ravnoteže i ograničenja istražuje navike kao temelj svakodnevice. Ujutro je na rasporedu radionica urbanizma Mali grad za velike ideje za djecu od 5 godina naviše, dok poslijepodne donosi opušteni turnir u balotama i glazbeni bingo. Festival se zatvara reprizom predstave Cow Love.

Organizatori pozivaju građane da vikend provedu u Kopilici i podrže umjetničku scenu koja već sedmu godinu u Splitu spaja umjetnost i društvenu odgovornost.