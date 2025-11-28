Šutu pitali kako komentira uhićenje HDZ-ovca Andrije Mikulića, evo što je rekao

Tomislav Šuta kratko je i rezolutno odgovorio na novinarsko pitanje o jučerašnjem uhićenju glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, čiji je pad odjeknuo vrhom HDZ-a i državne administracije.

"To je stvar državnih institucija. To je to", rekao je Šuta danas novinarima.

Šutina izjava, iako sažeta do minimuma, zapravo najjasnije ilustrira atmosferu koja danas vlada u HDZ-u - distancu, oprez i želju da se skandal što prije zaboravi.

Uhićen HDZ-ov šef Državnog inspektorata

Mikulić je uhićen zbog sumnje na korupciju, a noć je proveo u policijskom pritvoru. Kako danas pišu nacionaln i mediji, sutra ga očekuje ispitivanje u USKOK-u, koji će nakon toga odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom istražnom zatvoru.

Akcija se provodila na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije, gdje su uhićene još nekoliko osoba. Policija i USKOK provode hitne dokazne radnje povezane s aferom nezakonitog odlaganja otpada u kojoj se ranije spominju supružnici Josip i Monika Šincek.

Vlada ga smijenila – bez objašnjenja

Javnosti je o svemu priopćeno iznimno šturo. Sa zatvorenog dijela sjednice Vlade stigla je samo jedna rečenica:

"Razriješen je glavni državni inspektor Državnog inspektorata dr. sc. Andrija Mikulić."

Razlog smjene nije naveden, iako je jasno da je odluka donesena neposredno nakon uhićenja, temeljem USKOK-ovog uhidbenog naloga koji obuhvaća Mikulića i još troje osumnjičenih.