Sutra u Splitu počinje spektakl – kreće jubilarni 10. CRO Race

U Solinu je danas održana konferencija za medije na kojoj je najavljen start jubilarnog desetog izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race - prestižnog sportskog događaja koji će od 30. rujna do 5. listopada 2025. ponovo okupiti vrhunske svjetske bicikliste. Ove jeseni Hrvatska će kroz šest etapa ukupne duljine 925 kilometara još jednom postati najljepša sportska razglednica koja će prikazati živopisne pejsaže mediteranskog juga sve do kontinentalnog sjevera. Slike s hrvatskih cesta obići će planet i milijunima gledatelja predstaviti spoj vrhunskog biciklizma, zadivljujućih krajolika i bogate kulturne baštine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Veseli me što je naša dugogodišnja želja ostvarena – jubilarno izdanje starta sutra u Splitu. Ponosni smo što možemo ujediniti dva najveća grada u Hrvatskoj – Split i Zagreb. Pred nama je šest etapa, 925 kilometara, 20 elitnih timova i 140 profesionalnih vozača. Svaka etapa donosi nove izazove, strme uspone i atraktivne završnice, a sve zajedno čini rutu koja zaslužuje mjesto među najuzbudljivijima u Europi", izjavio je tehnički direktor utrke CRO Race Luka Mišović

Pročelnik po ovlaštenju Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Splita Mate Omazić izrazio je zadovoljstvo odabirom grada Splita kao starta jubilarnog izdanja utrke te istaknuo da će ova utrka na jedinstven način prenijeti ljepote Splitsko-dalmatinske županije diljem svijeta.

O ambicijama svoje momčadi na ovogodišnjem "CRO Raceu" govorio je vozač Red Bull-BORA-Hansgrohea i aktualni nizozemski prvak u cestovnoj vožnji Danny van Poppel:

"Jedva čekam startati svoju prvu utrku u Hrvatskoj i upoznati zemlju. Moja specijalnost je sprint tako da ću imati dosta prilika za etapnu pobjedu. Mi u postavi za ovu utrku imamo dosta mladih vozača koji su dobri penjači i koji bi se mogli boriti za ukupnu pobjedu", kazao je Van Poppel.

Iako ima samo 23 godine, jedini hrvatski vozač u nekoj od "WorldTour" momčadi Fran Miholjević ove će godine već peti put nastupiti na "CRO Raceu", a i ove je godine član Bahrain Victoriousa.

"Očekuje nas dinamična utrka koja bi trebala biti neizvjesna do zadnjeg dana. Meni je ovo zadnja utrka sezone, zato je forma u laganom padu, ali to ću nadoknaditi motivacijom jer vozim pred domaćom publikom. Najviše mi odgovara četvrta etapa s ciljem u Labinu, kako meni tako i ekipi. Teren je takav da daje priliku iznenaditi favorite jer treba više od same snage vozača da bi se pobijedilo", izjavio je Miholjević.

Posebnu pažnju privuklo je i šesto izdanje Kids CRO Racea, koje najmlađima omogućava da osjete čari sportskog natjecanja. Čak 150-ero djece danas je pedaliralo na startu u Splitu, uz podršku Zrinke Mužinić Bikić, državne tajnice u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Prvo mjesto na prvoj ovogodišnjoj utrci Kids CRO Race u kategoriji od 9-10 godina osvojili su Vanja Kaurloto i Andrija Miletić, a u kategoriji 11-12 godina Klara Maslić i Frano Vidović. Drugoplasirani u kategoriji 9-10 godina su Toni Banjan i Karla Knezović, a u kategoriji 11-12 godina Roko Brakus i Gabrijela Jurić. Trećeplasirani u kategoriji 9-10 godina su Domagoj Tabak i Liana Berlan, a u kategoriji 11-12 Lovre Dragičević i Ela Praničević.

"Izuzetno mi je drago što upravo Split ima čast ugostiti prvu ovogodišnju Kids CRO Race utrku. Danas smo svi zajedno svjedočili nečemu što nadilazi samo rezultat. Vidjeli smo osmijehe, radost i pravo zajedništvo djece koja stvaraju zdrave navike i uče koliko je važno brinuti o svom tijelu. Ova utrka prilika je da svako dijete osjeti zadovoljstvo bavljenja sportom, pronađe motivaciju i samopouzdanje", istaknula je državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić.

Na startu jubilarnog CRO Racea očekuje se 20 timova iz sve tri kategorije– UCI WorldTeams, UCI ProTeams i UCI Continental Teams, među kojima su i neka od najpoznatijih imena svjetskog biciklizma. Njihovo sudjelovanje jamči uzbudljivo natjecanje i neizvjesnu borbu za pobjedu na svakoj etapi, dok će slike utrke biti emitirane u više od 190 zemalja i pratit će ih milijuni gledatelja diljem svijeta, čime Hrvatska ponovno postaje globalna pozornica vrhunskog sporta, prirodnih ljepota i kulturne baštine.

Jubilarno izdanje CRO Racea održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, uz podršku Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske turističke zajednice, HEP-a, Grada Zagreba te brojnih destinacijskih partnera, gradova i županija kroz koje prolaze etape.