Sutra u Splitu 3. Skup prijevoznika: U fokusu izmjene zakona i nova pravila za autotaksi sektor

U Tehnološkom parku na Dračevcu u petak će se održati 3. Skup prijevoznika u organizaciji Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, a središnja tema bit će izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i njihova primjena u praksi.

Skup počinje u 9 sati, a riječ je o važnom strukovnom događaju koji tradicionalno okuplja prijevoznike, predstavnike institucija i strukovnih organizacija. Cilj je sudionicima približiti nove zakonske obveze, pravilnike te otvoriti raspravu o svakodnevnim izazovima u sektoru cestovnog i autotaksi prijevoza.

Na panelu će sudjelovati predstavnici Ministarstva mora, prometa i veza, prometne policije, Hrvatske gospodarske komore, sindikata te lokalne samouprave, među kojima su Neven Lelas, Mario Pehalj, Mladen Delić, Krešimir Glavina, Teo Bulić, Marko Turković i Teo Prkić.

Organizatori očekuju velik odaziv sudionika, ne samo iz Splitsko-dalmatinske županije nego i iz drugih dijelova Hrvatske, kao i iz inozemstva. Dolazak sudionika iz Slovenije dodatno potvrđuje regionalni značaj ovog skupa, koji postaje jedno od ključnih mjesta za razmjenu iskustava i informacija u sektoru prijevoza.