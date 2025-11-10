Sutra u GKMM-u: Vratite knjige bez zakasnine i vratite se čitanju

U povodu Dana hrvatskih knjižnica i u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, Gradska knjižnica Marka Marulića Split i ove godine organizira popularnu akciju povrata knjiga bez naplate zakasnine. Sutra, u utorak 11. studenoga, svi korisnici moći će u svim knjižnicama mreže GKMM-a vratiti zadužene knjige — potpuno besplatno, neovisno o tome koliko dugo "skupljaju prašinu" na policama, u ladicama ili među starim stvarima.

Akcija je osmišljena kao dio šireg programa poticanja čitanja i jačanja čitateljskih navika u zajednici, ali i kao svojevrsni most prema korisnicima koji su se, zbog duga ili nelagode, udaljili od knjižnice.

"Želimo ukloniti sve prepreke za pristup knjigama, obnoviti kontakt s korisnicima koji su privremeno izgubili naviku čitanja i vratiti u fond knjige koje dugo čekaju svoj put natrag", poručuju iz GKMM-a. Dodaju kako je knjižnica prije svega mjesto susreta, učenja i podrške, otvoreno svima, te da žele da se "vrate i knjige i ljudi".

Ako je netko zbog zakasnine odustao od dolaska u knjižnicu, posudbe novih naslova ili čitanja općenito — sutrašnji dan prilika je da se bez ikakvih sankcija ponovno aktivira članstvo i nastavi druženje s knjigom.

Prošle godine vraćeno više od 2000 knjiga

Da ovakve akcije imaju odjeka u zajednici, pokazuju i prošlogodišnje brojke. U jednom danu vraćene su 2102 jedinice građe, a akciju je iskoristilo čak 917 korisnika.

Najviše su se vraćale slikovnice, knjige iz engleske i američke književnosti, stripovi te naslovi za djecu, što potvrđuje da knjižnica ostaje važno mjesto za obiteljsko čitanje i za razvoj čitateljskih navika kod najmlađih.

Korisnici akciju doživljavaju kao priliku da bez ikakve nelagode vrate zaboravljene knjige. Iz knjižnice ističu kako nerijetko čuju simpatične anegdote o naslovima koji su "strpljivo čekali" povratak i po nekoliko godina.

Dan hrvatskih knjižnica i Mjesec hrvatske knjige

Dan hrvatskih knjižnica obilježava se svake godine 11. studenoga u spomen na donošenje prvog Zakona o knjižnicama 1960. godine, kojim su postavljeni temelji za razvoj hrvatskog knjižničnog sustava i za ideju knjižnice kao javnog, demokratskog i uključivog prostora za sve građane.

Istodobno još traje i Mjesec hrvatske knjige, nacionalna manifestacija posvećena promicanju čitanja te afirmaciji knjižnica kao otvorenih prostora znanja i kulture.

Upravo u tom duhu, GKMM poziva sve svoje sadašnje i buduće korisnike da iskoriste sutrašnju akciju:

"Pozivamo sve naše korisnike, stare i nove, da iskoriste ovu priliku. Donesite knjige i vratite se čitanju!"