Sutra se u Fotoklubu otvara dirljiva izložba fotografija, priča je osvojila svijet

Sutra u 19 sati u Galeriji fotografije splitskog Fotokluba otvara se gostujuća izložba američke fotografkinje Deanne Dikeman. U suradnji sa Sarajevo Photography Festivalom u Split dolazi autoričina svjetski poznata serija fotografija Leaving and Waving koja je prije par godina osvojila internet i ganula srca diljem svijeta. Naime, Deanna Dikeman 27 godina (1991. – 2017.) fotografirala je svoje roditelje na prilazu njihove kuće kako joj mašu na odlasku.

Priča započinje s prvom fotografijom koju je okinula sasvim spontano 1991. godine. Kako kaže, učinio joj se to kao lijep način da se nosi s tugom odlaska. I tako je Dikeman idućih 27 godina nastavila činiti isto, pri svakom ponovnom posjetu svojim roditeljima, fotografirala bi trenutak odlaska. Rezultat je dirljiva serija fotografija Leaving and Waving, priča o životu jedne obitelji, o bliskosti i ljubavi, ali i o rastancima, onim malim, uobičajenim, svakodnevnim, ako i o onom jednom finalnom, neminovnom rastanku, za koji se nikada nitko ne može unaprijed pripremiti. Posljednja fotografija ciklusa prazan je prilaz kući — kako kaže Deannea, prvi put u životu nitko mi više nije mahao s prilaze naše obiteljske kuće.

Deanna Dikeman (Sioux City, Iowa, SAD, 1954.) trenutačno živi u Kansas Cityju, SAD. Diplomirala je na Sveučilištu Purdue. Kad je 1985. napustila korporativni posao kako bi se okušala na tečaju fotografije, počela je snimati svoju obitelj s američkog Srednjeg zapada i njihovu okolinu. Dobila je stipendiju Zaklade Aarona Siskinda 1996. godine te United States Artists Booth Fellowship 2008. godine. Guggenheimova je stipendistica za 2023. godinu. Od 1988. godine Deanna je imala 24 samostalne izložbe te je sudjelovala na više od 160 skupnih izložbi. Članak časopisa The New Yorker pod naslovom “A Photographer’s Parents Wave Farewell” (“Roditelji fotografkinje mašu na pozdrav”) bio je među 25 najboljih priča 2020. godine prema tom magazinu. Njezin fotografski ciklus Leaving and Waving osvojio je Prix Nadar 2021., nagradu koju dodjeljuje francuska udruga Gens d’Images, a knjiga je bila finalist nagrade Paris Photo – Aperture Foundation First PhotoBook Award 2021. Fotografije iz ovog ciklusa izlagane su na festivalima, u muzejima i galerijama u trinaest zemalja širom svijeta.

Sarajevo Photography Festival je najveća regionalna platforma posvećena suvremenoj fotografiji. Poznat je po tome što okuplja mlade i iskusne fotografe, donosi aktualne teme i nudi besplatne radionice i predavanja renomiranih stručnjaka. Time je SPF stvorio mrežu koja povezuje umjetnike iz cijele regije.

Izložba je dio Godišnjeg izložbenog programa Galerije fotografije za 2026. godinu koji se financira sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Splita, a koji je dio 'Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.' financiranog sredstvima Zaklade Kultura nova.