SUTRA POČINJE CROYA 2025: Splitska Zapadna obala postaje pozornica nautičkog luksuza

Luksuzne jahte privezane su na svoja mjesta, održani su brifinzi 'chefova' i kapetana, izlagači su dovršili postavljanje štandova, a pristigli su i prvi gosti na pre-registracije. Atmosfera u Splitu otkriva da je sve spremno za početak nautičkog spektakla.

Preko 500 m crvenog tepiha na splitskoj Zapadnoj obali od ponedjeljka će biti šetnica za najvažnije ljude luksuznog segmenta svjetske nautičke industrije. Prestižni CROYA Yacht Charter Show 2025 započinje 29. rujna i tijekom tri dana okupit će gotovo 50 jahti, preko 250 charter brokera iz cijelog svijeta, te brojne izlagače i posjetitelje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o jedinom hrvatskom B2B događaju posvećenom luksuznom charteru, koji u fokus stavlja upravo one najvažnije - međunarodne charter brokere. Oni su ključni posrednici u odabiru i rezervaciji jahti za goste visoke platežne moći, a upravo se u Splitu odlučuje o dojmovima, preferencijama i izborima za nadolazeće sezone.

Posebna će atrakcija biti pedesetak luksuznih motornih jahti, luksuznih sail jahti, te katamarana, a koje svojom veličinom, opremljenošću, dizajnom, detaljima i naravno besprijekornom posadom, jamče reprezentativni prikaz flote luksuznih plovila, te su garancija da će i ovogodišnji CROYA Yacht Charter Show pokazati što može Hrvatska u domeni elitnog nautičkog turizma, odnosno elitnog turizma uopće.

Kao zemlja sa jednom od najljepših obala na svijetu, Hrvatska je ovim sajmom na sigurnom putu da se pozicionira kao top destinacija za najizbirljivije goste iz cijelog svijeta.

„CROYA nije samo izložbeni, već i edukacijski i natjecateljski događaj. Tijekom sajma predviđena su stručna predavanja i radionice, ali i natjecanja posada – prilike da se pokažu vještine koje često presuđuju u izboru plovila.“, otkrio nam je Zlatko Vodanović, član Upravnog odbora CRO.Y.A-e. , te organizacijskog odbora CROYA Yacht Charter Show-a, ističući kako će ovogodišnji Chef's Competition biti posvećen temi “Croatian nonnas”:

„Kuhari će se nadmetati u reinterpretaciji jela nadahnutih tradicijom i toplinom domaće kuhinje. U natjecanju uređenja stolova tema je “Feel at home”, čime posade imaju priliku pokazati kako luksuzne jahte mogu ponuditi osjećaj doma daleko od doma. Upravo posada, uz luksuz i estetiku broda, ostaje ključna u formiranju iskustva koje gosti charter jahti pamte.“

Stipe Petričević, predsjednik CRO.Y.A.-e, sa zadovoljstvom je konstatirao

Zadovoljstvo činjenicom da je već prvi CROYA Yacht Charter Show, koji se održao prošle godine, također u Splitu, izazvao izniman interes stručne javnosti, brodara, izlagača, te Grada Splita, Županije Splitsko-Dalmatinske, Ministarstva turizma, HTZ-a i brojnih drugih aktera u domeni turizma, ne krije predsjednik CRO.Y.A. udruženja:

„Ohrabreni lanjskim uspjehom i nizom pohvala na račun organizacije prvog sajma, CROYA je s još većim entuzijazmom pristupila organizaciji ovogodišnjeg, s jasnom vizijom da isti bude tradicionalan i da u narednim godinama privuče još više charter brokera, jahti, izlagača, sponzora, a sve u cilju daljnjeg pozicioniranja Republike Hrvatske kao jedne od najboljih destinacija za pružanje usluga u luksuznom nautičkom turizmu.“

Događaj se inače održava u sklopu Splitskog festivala jedrenja, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH. Partneri u realizaciji CROYA-e su Grad Split, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica grada Splita, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, ACI Marina Split i Hrvatska gospodarska komora.

Ono što CROYA-u čini posebnim jest atmosfera Splita u kasno ljeto – trenutak kada se zatvara još jedna nautička sezona, a na Zapadnoj obali stvaraju se nova poznanstva, poslovne suradnje i priče koje će oblikovati charter industriju idućih godina.